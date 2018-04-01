狄玫心疼狄鶯：她可以為兒死

2018年04月01日 02:13 中國時報 洪秀瑛 專訪

狄玫昨掛念外甥孫安佐的安危，忍不住掩面痛哭。（蘇蔓攝）

狄玫昨掛念外甥孫安佐的安危，忍不住掩面痛哭。（蘇蔓攝）

孫鵬（右）和狄鶯對獨子孫安佐相當呵護寵愛。（取材自臉書）

狄鶯人前向來強悍霸氣，這次兒子孫安佐在美國賓州因揚言恐攻被捕入獄，身邊朋友看她堅強冷靜，不願展露的脆弱面只有姊姊狄玫看到。狄玫3月31日哭紅眼哽咽說：「妹妹只在我面前哭，這件事給她很大打擊，她心裡千刀萬剮，她真的可以為她兒子死的人，如果救不回來被判刑，她絕對活不了，我也會崩潰。」她透露小弟因多年前開腦部手術，現在神智不清，85歲媽媽最近則跌傷手臂，禍不單行，「我妹沒瘋掉，我都很慶幸。」

狄鶯和孫鵬前晚抵達紐約甘迺迪國際機場後不發一語，2人戴口罩快步走出接機大廳，狄鶯半張臉神情看來憔悴無神，兩人最慢4月2日將在賓州監獄探視兒子。狄鶯赴美救子，姊姊狄玫在台灣也心繫外甥，她對孫安佐視如己出，出事後她3天沒闔眼，她昨解釋狄鶯不付近300萬台幣保釋金，主要考慮孫安佐不是當地人，為免移到移民監，才會留在原處，為4月11日開庭做準備。

憂心外甥留陰影

「他是懂禮貌又貼心的孩子，希望美國法官能給孩子一個機會，不要造成他心理一輩子陰影。」狄玫說孫安佐玩火焰噴射器，孫鵬都知道、也陪在身邊，「我妹對兒子很疼愛，沒有溺愛，從小到大不讓他看負面新聞，這小孩的世界很單純，很少和外界接觸，我妹曾講過『寧願養一個痴呆兒，也不要養一個敗類』。」

狄家有3女2男，狄玫和狄鶯從小扛家計，狄鶯至今每月仍支付約10萬元家用給媽媽和弟弟，狄玫看在眼裡很心疼。她大弟有前科，10多年前吸毒過量暴斃，狄玫難過地說：「那時候只想賺錢，讓弟弟無憂無慮，不要像我們這麼命苦，不知道自己卻把弟弟寵成這樣，想讓弟弟自由，結果闖大禍，所以我妹的想法是，不只給下一代好的，還要保護到成年，知道對與錯才放手，哪知道兒子因為一句玩笑話引風波。」

(中國時報)