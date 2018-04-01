東海喚寶貝 藝聲喊老婆

2018年04月01日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

「收到邀請函的公主，盛裝出席華麗的宴會，當中那7人正等著公主的到來…」SUPER JUNIOR（SJ）的「Super Show 7」演唱會，昨晚在浪漫情節中拉開序幕，身著王子般服裝的7位成員一出場，連續帶來〈Black Suit〉、〈Scene Stealer〉等曲，7位「王子」等待的「公主」，正是在場粉絲。

相隔2年5個月再來台開唱，團員中文毫無退步，東海喚大家「我的親愛的寶貝們」，接著說：「隔了很久再來台灣，讓我想起住在台灣的回憶。」留長髮的藝聲考慮何時該剪髮，隊友說「現在剪好了」，他卻回：「長髮象徵著累積著對你們的想念。」

始源說：「我是…你們的男朋友…韓國男朋友。想我嗎？」剛去大阪賞櫻的銀赫說：「我的老婆！」

粉絲排字應援

隊長利特則進入諧星模式，來了段節奏明確的「大大舞」之後連呼「大家好～」尾音拖長約40秒，他說：「各位隱藏公主身分很辛苦吧！今晚一起享受吧！」

粉絲著名的排字應援令他們感動，安可後，成員從粉絲手中拿了一把扇子，上面寫著藝聲名字的諧音「Yes Sex」，藝聲拿著它說「Yes Sex」，笑翻全場；最後東海認真說：「真的很想來台灣長住，希望能成真。」

(中國時報)