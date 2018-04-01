李康生自豪演技 騙倒林嘉欣

2018年04月01日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

導演蔡明亮和主演李康生昨出席HTC《家在蘭若寺》香港電影節的放映活動，李康生表示因為行程緊湊沒時間和好友相聚，所以直接邀他們到觀影現場，包括從李手上接下金馬影后獎座的林嘉欣、演出《你那邊幾點》的葉童和客串《河流》的名導許鞍華。

李康生在片中演出過去生病模樣，林嘉欣看完擔心地問他是否還未康復，他趕緊回應只是模仿以前模樣，受訪時開心說：「把她騙到了！」證實演技爐火純青。

林嘉欣現在專注於繪本創作，此次也乘機和HTC相關人員討論未來將繪畫變成VR作品。此次活動將舉行3天共15場放映，一開放賣票就迅速被搶光，《家在蘭若寺》片尾曲主唱人潘迪華昨也現身，該片接下來將在坎城、墨爾本、阿姆斯特丹接力VR放映。

等頭髮留長再接片

李康生表示香港觀眾反應不錯，「都覺得很新鮮，但還是蔡導的風格。」依然有經典長鏡頭，因為可以360度觀賞，反而覺得時間沒有那麼長，只看過一次的他表示想再看一次，尤其技術再升級，畫面變更清晰。

談到近況，李康生之前剛剃頭，完成蔡明亮拍攝的「行者系列」短片，預計26日在宜蘭壯圍播放，他們也會出席。李笑說最近專注遊玩，頭髮留長才會再接新片，目前有大陸新導演找上門，獨立製片用誠意打動他，蔡也對劇本提出建議，但還要再送審才能確定開拍，有望於暑期在大陸海南島拍攝，預計在該地逗留1個半月。

(中國時報)