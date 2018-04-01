《刀劍亂舞 2》愚人節上映

2018年04月01日 02:13 中國時報 報導溫博鈞

台日聯手打造的布袋戲影像作品《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》第1季於2016年播出後廣受粉絲歡迎，而於2017年12月上映的《Thunderbolt Fantasy 生死一劍》更得到極佳票房與幾乎零負評的高度評價。官方更已於近日公開值得粉絲興奮的好消息，《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2》確認將於今年10月正式播出！

在第二季播出時間公開的同時，模擬養成遊戲「刀劍亂舞-ONLINE-」與「Thunderbolt Fantasy Project」合作的影像化企畫第2彈《Thunderbolt Fantasy 刀劍亂舞 2》也於今日4月1日正式發表。

PC版手遊都獲好評

「刀劍亂舞-ONLINE-」背景設定於西元2205年，政府為了對抗干涉過往歷史發展的「歷史修正主義者」，將擁有喚醒刀劍力量的審神者們（即玩家）以及刀劍的付喪神「刀劍男士」送往各時代進行戰鬥，殲滅歷史修正主義者。藉由收集、強化、養成短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍等共7種刀劍男士，結成專屬於自己的部隊以及各種戰場進行攻略，不論電腦版與智慧手機版都極獲好評。

諏訪部順一獻聲

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》電視系列第1季自2016年7月8日起播映，主題歌由台灣樂迷也相當熟悉的T.M.Revolution 西川貴教擔任演唱，不僅在日本和台灣、也受到了世界各國粉絲好評。而電影《Thunderbolt Fantasy 生死一劍》T.M.Revolution 西川貴教演唱的〈RAIMEI（Chinese ver.）〉更是他第一次挑戰用中文演唱歌曲，造成話題。

《Thunderbolt Fantasy 刀劍亂舞 2》是繼2017年愚人節後發表的第2彈作品，《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2》主角殤不患（聲優：諏訪部順一）與「刀劍亂舞-ONLINE-」中的刀劍男士千子村正（聲優：諏訪部順一）都將登場演出。該片將預定於2206年4月1日上映。雖距今仍有一段時間，但仍請粉絲繼續支持期待殤不患與千子村正精采登場的《Thunderbolt Fantasy 刀劍亂舞 2》，並期待2206年4月1日的到來。

(中國時報)