局中局謎中謎 摘下面具的邪神

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中國時報

神祕弓者，登頂為峰，望天孤月如弦，映照傳說之弓。神祕劍者，悠然隨風，長空不礙青雲，瀟灑不凡之態。乍然，地面突起劍鋒，如嶙峋刃海，寸足不容立。只見弓者一步履刃，無形箭芒，襲捲而出，轉眼夷平劍氣。神祕的弓者是何來歷？神祕的劍者又是何人？

風蕭瑟、聲蕭瑟，竹林之內，人影飄搖。眼對峙、劍鋒冷，咫尺之間，便是生死。雙劍並行，意發並進，只見俠儒無蹤雙劍在手，俠道現狂濤，無蹤走千行。為報洛平秋之仇，俠儒無蹤怒殺八旗武神，鬼麒主面對最完整的俠儒，他能再行自己的生存之道嗎？

不歸路，武林多少豪傑含恨地，今日，再證風雲。雲徽子，首現越限之能；操雙劍，盡顯誅魔決心！驚詫一幕，竟見雲徽子反其道而行，解放黑暗之心！不欲人間淪亡，別無選擇，唯有化身為魔。為求勝利，雲徽子棋行險著，只願一敗眾天邪王。

心築情巢，莫召奴面對各方質疑，一頁書心知計中有計，御天者局中有局，就在各方高手武力進逼莫召奴，準備探查徹查心築情巢，聯手揭破八歧邪神之謎，同一時間，閻魔鬼后感應人界巨變，帝龍胤即刻踏出閻羅鬼獄，橫槍直殺中原而來。

欲知一連串精彩結果，請繼續收看黃文擇布袋戲，霹靂天命之戰禍邪神第二部第27章：俠道無悔，第28章：假面下的算計。

(中國時報)

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