艾莉哈波 演癲癇使出超能力

席瑪因有超能力，被爸媽帶去醫院檢驗。（鏡象電影）

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中國時報
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女主角「席瑪」在水中溺水後掙扎爬起。（鏡象電影）

電影《魔女席瑪》是代表挪威角逐第90屆奧斯卡外語片的佳作，卻是由一位名不見經傳的23歲新人艾莉哈波（Eili Harboe）挑大梁飾演年輕女巫，她因該片一躍成為北歐關注的新星，不過她在拍攝時吃了不少苦頭，不但得演癲癇模樣，還必須與蛇共處，被問難道不怕蛇，大膽的她表示：「我很喜歡蛇，沒什麼需要忍耐的，但如果是老鼠可能就有些問題了。」

導演尤沃金提爾（Joachim Trier）當初為該角色以及女配角試鏡1000人，見到艾莉之後立刻發現她非凡的才華，「她融合了成熟與純真，可以勝任一個角色從年輕到成熟的過程。她能捕捉到精髓，也跟角色的年紀相吻合。但最大疑慮在於她是否能應付得了飾演這角色的壓力。」

不用替身特效 親自演出

幸好艾莉意志力驚人，她甚至表示非常享受演出時帶來的挑戰，「包含情感和生理的挑戰，我也有機會去上游泳和潛水課程，還接受磁力共振檢查。」尤沃金更透露艾莉在許多場面都不想用替身，原本癲癇和抽筋的場景還想用特效完成，最後由她親自演出得唯妙唯肖。

劇組特地介紹艾莉學習受創後釋放壓力的方法，還有自我癲癇急救訓練，都是許多士兵會的技巧，她因此學會一些可以自我控制發生的癲癇。尤沃金讚嘆：「我從沒見過飾演角色可以運用身體到這種程度的演員。」

該片描述一名從鄉下搬到奧斯陸展開大學新鮮人生活的挪威女孩「席瑪」，單純而天真的她，內心有著堅強的信仰與管教嚴格爸媽的諄諄教誨，入學後與美麗的同學安雅有著深厚友誼，卻在一次圖書館癲癇事件後，她開始發現自己擁有令她爸媽向來畏懼已久的超能力。電影4月4日上映。

(中國時報)

局中局謎中謎 摘下面具的邪神 《魔女席瑪》挑戰奇異神話

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