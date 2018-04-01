「科基有意思」 進入VR環遊世界

2018年04月01日 02:13 中國時報 李承陽 報導

戴上神奇手環，手指模擬扣板機動作，就能展開超刺激的射擊大戰。圖片提供工研院

呼喚工研院開發的語音助理Tomato，就能享受「動口不動手」的便利。圖片提供工研院

經濟部主辦的「金犬旺來，科基有意思」特展今起到8日在孫運璿紀念館登場，現場展出工研院、資策會開發的13項智慧、安全、便利生活新科技，民眾可操作當紅的「智慧語音助理」，體驗動口差遣家電的便利；戴上神奇手環，手指也能操作遊戲的神奇；及運用虛擬實境頭戴裝置，1秒穿越到綠島浮潛看百年沉船、越南下龍灣划獨木舟、雪山攀岩的冒險。特展適合春假期間親子共遊，不用出國就能享受上山下海的旅遊樂趣。

工研院開發的「肌肉活動訊號手勢辨識體感技術」是一只神奇的手環，戴上後以手指模擬扣板機動作就能控制遊戲，展開刺激的戶外射擊大戰！該技術擷取骨骼肌收縮產生的細微震動機械訊號，並結合人工智慧軟體，已成為下一代AR／VR控制器的新趨勢，可突破傳統手持控制器的限制，直接用手勢操控遊戲。研發團隊已成立「酷手科技股份有限公司」，將加速推動AR／VR技術鏈結運動、復健等肌肉訓練相關活動。

模擬攀岩動作登雪山

「智慧語音助理」風靡全球，民眾可在現場體驗「動口不動手」的便利，呼喚工研院開發的語音助理Tomato，就能開關電燈，Tomato還能模擬派對模式，轉換家庭的燈光情境，創造聚會氛圍！Tomato具備語音轉文字及語意分析技術，學習理解使用者意圖並立即執行，讓使用者不用動手，輕鬆用說的解決生活大小事。

資策會與獨角獸娛樂合作研發了3種VR互動遊戲，「綠島虛擬魔法書」潛入綠島海底，探索百年沉船，重現已倒塌的「綠島大香菇」，感受全世界最大微孔珊瑚的美麗，及虛擬餵食綠島瀕危魚種「龍王鯛」，透過資策會開發的動力回饋技術，手中的遙控器會像被龍王鯛輕啄，感受保護自然的重要。「極限競技王」帶領民眾攀登雪山，需模擬攀岩動作才能順利攻頂；「下龍灣迷航」則結合旅遊觀光，民眾手持獨木舟的船槳，擬真感受乘舟優游下龍灣的風情。

ELECLEAN「e立淨消毒噴霧製造機」，採前瞻電化學技術，原料為水，通電後就能轉變成高活性氧消毒水，以強氧化方式高效破壞細菌及病毒，兼具除臭效果。「可攜式PM2.5空氣清淨機」則採用高密度螺旋電暈吸附技術，透過負離子及磁浮渦流產生氣場，將PM2.5及細菌吸附在不鏽鋼濾芯上，將有害物質徹底濾除，且體積輕巧、便於攜帶且零耗材，適用於車內或辦公室等環境。

INDEX

金犬旺來，科基有意思特展

日期：4月1～8日（周一休館）

時間：10:00～17:00

地點：孫運璿紀念館洋館二樓特展區（台北市重慶南路2段6巷10號）

費用：全票每人50元。優待票每人40元，適用於10人以上團體、學生、中正區居民。（皆須憑證）

(中國時報)