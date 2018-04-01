心之芳庭 三代同堂春遊趣

2018年04月01日 02:13 中國時報 李承陽 報導

配合心之芳庭三代同堂活動，特別推出健康好吃的「頑童餐」。（心之芳庭提供）

Index「三代出遊，幸福雙招待」2018活動日

4月連假即將到來，一家人相聚出遊，也別忘記要帶著阿公阿嬤出去玩玩。但長輩們總會說「太麻煩了」、「太貴了」、「太遠了」、「你們自己帶小朋友去走走就好」，大家是否就因此從善如流地作罷了？

以前，長輩對子女百般疼愛和呵護，等子女長大了，卻不能習慣長輩已年邁老化，有時與他們相處感到不自在、不耐煩，甚至覺得麻煩。有小寶貝以後，生活更加忙碌，是否曾經感慨，汲汲營營的生活，卻沒有把感動分享給最親愛的人？

長輩真正需要的不是「薪陪伴」，唯一希望是有個伴，出遊時只要一家人在身旁「心陪伴」，就會讓他們有被在乎的感覺。若需要兼顧大小寶貝，三代出遊重點就在「慢遊」，一日行程不用排滿滿，輕鬆的行程可讓長輩與小寶貝們有更多相處時間。另可選擇可拍好拍滿的景點園區，留下更多美麗的感動回憶。

鼓勵連袂出遊

長輩通常怕年輕人多花錢、怕麻煩，為了鼓勵三代同堂連袂出遊，「心之芳庭」與味丹文教基金會特別推出「三代出遊，幸福雙招待」活動，讓阿公阿嬤玩免費，鼓勵長幼一同享受闔家出遊的溫暖幸福。

心之芳庭就三代出遊幸福雙招待，幸福第一招：65歲以上長者、8歲以下孩童，全年皆享免費入園優惠；幸福二招：活動日期間，三代同堂於園區內小南法餐廳用餐，招待長輩每人乙份「健康頑童超值套餐」（售價429元）。

愛很簡單，用心陪伴，趁著連假，帶著家中大小頑童，一同到素有台中後花園之稱的心之芳庭踏青，讓全家人的心，再次甜蜜地緊緊貼近！

(中國時報)