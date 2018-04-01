亞東技術學院校長－黃茂全 熱血培育紡織新秀

2018年04月01日 02:13 中國時報 採訪溫筱鴻（台灣服飾設計師協會執行長） 撰文魏伶芳（《Girl愛女生》主編） 受訪者黃茂全（亞東技術學院校長）

老師徐秋宜指導策畫亞東類產線開幕式，展出學生設計作品動態秀。（樂時尚提供）

機能紡織襪自動生產設備。（樂時尚提供）

亞東技術學院的學生，在機能時尚紡織品類產線基地實地操作縫紉設備。（樂時尚提供）

溫筱鴻（左）、黃茂全（右）。（樂時尚提供）

亞東技術學院在機能時尚紡織品類產線基地，啟動揭牌儀式。（樂時尚提供）

亞東技術學院機能時尚紡織品類產線基地。（樂時尚提供）

這次專訪到「亞東技術學院」的黃茂全校長，聽他對全場貴賓侃侃而談對於「機能時尚紡織品類產線基地」內容的介紹，了解到他在研究高分子及材料纖維上多年來的鑽研及努力，很佩服他不間斷地深耕與付出，他在這個領域上的專業，著實令很多人佩服。

亞東技術學院在70所的技職大學中脫穎而出，獲得教育部補助打造「機能時尚紡織品類產線基地」的殊榮，幕後的成功推手就是黃茂全。在技職大學裡除了讓學生們從書本中獲得知識外，校長更重視的是培育學生在校時的學習技能，希望學生們在學校中，真正學到專業技術職能，畢業後在就可直接順利投入職場工作，開啟未來的人生道路。

填補紡織業人力缺口

而這次推動計畫中，黃茂全校長也很感謝教育部技職司這幾年推動，教學卓越計畫、特色典範計畫、技職再造計畫及深耕計畫，都是直接與間接的改善提升技專校院，在課程面的創新，師資面的提升及學生面的學習成效，但同時能兼顧這三方面最好及最直接的方法就是設備改善，所以亞東技術學院斥資逾6000萬元，教育部也共同補助5000萬，打造完成此「機能時尚紡織品類產線基地」，這一切的一切，目的為了擴大紡織、服裝專業人才培育供應鏈。

我也非常感謝校長親自引導介紹創新的設備機台，涵蓋數位印花、針織品及機能服飾等三條類產線之共52項紡織設備，也見到「儒鴻公司 洪董長」親臨指導，給予最大的支持與鼓勵，希望逐年培育人才，來填補紡織產業的人力缺口。

謝傑出校友專研技術

校長黃茂全是國立台灣科技大學纖維及高分子博士，在材料纖維上有許多研究，把台灣機能性面料推向更扎實的運作，而科技纖維面料與時尚結合缺一不可，我很榮幸的這次擔任台灣服飾設計師協會的執行長，專訪過程中還開玩笑地向校長請命，拜託校長一定要讓這些高科技的纖維面料，能更實際化的運用，幫助台灣更多的設計師們能更突破性的運用在服飾作品上。

校長這時起身介紹穿在身上的西裝外套，和一件珍藏的西裝外套，他喜悅地說道這兩件外套都是亞東技術學院的校友的傑出作品，一件是「聚紡公司 蔡董事長」贈與的西裝外套，材料是運用特殊纖維材質製成，性能夠吸濕快乾、防風、防潑水、抗UV、抗菌、耐磨且不易皺，穿起來英挺；另一件珍藏的西裝外套，是「興采公司 陳國興董事長」研發作品，材質特色是使用咖啡紗技術製成，將咖啡渣所含的纖維萃取成紗，功能性能有除臭、排汗、抗紫外線，且還具有環保功效的咖啡衣，咖啡紗的專利研發還曾在「匹茲堡發明展」中勇奪金牌。

這些精心珍藏地西裝外套，在校長心中不單只是件單純的衣服，而是有很重要的意涵，能看到這些傑出校友們在離開校園生活後，將在學校所學的材料與纖維研究裡學到專研技術，運用到實質的纖維技術研發出新產品，對社會有所貢獻，這些都是身為教育學者，感到最棒欣慰與榮幸。

創造台灣經濟產值

很多人都說紡織業是夕陽產業，但在校長眼裡，紡織業卻是充滿了無限的願景，在早期台灣紡織業是以輕工業揚名國際，仰賴的是人工的紡織技術，而現在的紡織業卻可以轉型成高科技業，將專業物理與化學分子結合，研發技術融合運用，打造出具有功能性、機能性的布料，在台灣每年有百億元的紡織出口市場價值，就產業價值而論非夕陽產業，而是成功轉型。許多國外的大品牌服飾，對於台灣這些科技專利的機能型布料感到非常有興趣，創造出許多的經濟產能。

而台灣的這些機能型布料製廠，有了這些研發的織品科技的專利技術，還需要將這些機能型布料與時尚界做結合設計，缺一不可，產出具有機能功效又有時尚感的服飾，就必須與許多的台灣設計師合作結合，所以與台灣服飾設計師協會攜手合作，希望能結合更多的資深與新銳設計師，共同打造出機能時尚的設計服飾，最後再導入行銷通路，再共同推廣到國外時裝秀場上，發揮出台灣真正的軟實力，同時提升台灣內銷與出口需求，為台灣帶來更多的經濟產值。

校長說在台灣紡織業工作其實相當的不容易，需要願意全心投入肯吃苦的毅力，所以校長經常鼓勵學生，只要肯花心力去學習，期望在將來有一天擁有相對的成就後，幫助造福更多需要幫助的學生，成為別人生命中的的一盞明燈，這才是最有價值的。亞東技術學院推動「機能時尚紡織品類產線基地」，主要目的就是讓學生們能夠在大一與大三時期，好好的去學習實際去操作類產線織機器，發揮自己的藝術設計天分，動手製成服飾設計版型，製作出衣服、襪子、圍巾…等成品，透過這些實際成品操作經驗，讓學生們提高學習意願從中發現樂趣，並且去認識熟悉織品與各種材料纖維，了解其中的物理化學構造。

無縫接軌投入職場

而這些紡織機台設備除了讓學生學習操作外，還能進而提供產業打樣或小量生產的需求，學生們在大四時就可熟悉機台操作直接進入產業實習，校園畢業後無縫接軌順利投入職場就業，讓在學校中的技能所學，應用在就業上發揮所長。

這次的專訪中，讓我認識校長真的非常的平易近人，分享他在學術研究上的點滴，而我也很榮幸邀請到校長參加了上月22日，由台灣服飾設計師協會在君悅飯店舉辦的「愛。時尚」晚宴，在晚宴中，讓校長有了不一樣的感受，平日裡都只鑽研在高科技的纖維材料研究與學術教育的他，藉由這次晚宴看到了不同的時尚新力量，25位台灣資深設計師與新銳共同獻出設計作品走秀，團結整合的時尚力量，還有許多上、中、下游的產官學整合的資源平台，這些都是讓我們的下一代以及學生們能擁有更多的未來發展舞台，期盼這樣的力量，讓台灣紡織教育及紡織業邁向更美好的未來。

(中國時報)