BMW M5紳士風範剽悍上路

2018年04月01日 02:13 中國時報 報導郭隆富

全新第六代BMW M5於2017年法蘭克福車展正式發表，首次運用M xDrive跑車化可調式四輪傳動系統，象徵BMW M公司的嶄新時代已來臨。這項變革使得全新BMW M5不僅擁有深不可測的強勁實力，更能無所畏懼地面對各種挑戰。

BMW M公司總裁Fran van Meel也指出，歸功於M xDrive跑車化可調式四輪傳動系統，全新BMW M5不論在賽道或一般道路皆能展現無與倫比的運動性能及精準操控，也能輕鬆應付溼滑、泥濘或雪地等險惡路況。承襲第一代M5（E28）純正血統，全新BMW M5以當代設計再次詮釋性能美學。

以當代設計詮釋性能美學

BMW M暨BMW i設計副總Domagoj Dukec將全新BMW M5比喻作一套全世界「移動速度最快的高級訂製西裝」，既有商務房車優雅的紳士風範，更具凌厲的運動性能。車長4966mm（+56mm）、寬1903mm（+12mm）、高1473mm（+25mm）、軸距2982mm（+18mm），車身尺碼整體微幅成長。如同從BMW M公司總部出產的所有車款，全新BMW M5也採用專屬的M設計語彙，全車搭載M空力套件含新設計的後下擾流、側裙、M擾流尾翼等，展現個性的剽悍外型。

空氣力學概念有效降風阻

空氣力學與輕量化車體結構等設計也大量運用於全新BMW M5之上，加大的全新造型進氣壩除加強視覺張力，更重要的是能有效幫助冷卻系統與煞車系統進行散熱，即使激烈操駕時，也能讓車況隨時保持在最佳狀態。M後視鏡使用空氣力學概念，其獨特設計能有效降低風阻係數。位於前葉子板的M鯊魚鰓狀飾條與車身腰線勾勒出強烈的運動風格，而由兩道動感折線刻畫的引擎蓋以鋁合金打造，車頂更採用碳纖維強化塑料（CFRP）材質，不僅可減輕車身重量，更有助於提升駕駛性能。

列為標準配備的12.3吋多重行車模式儀錶板採用M專屬介面，除了時速表與轉速錶之外，還可提供駕駛者包含DSC動態穩定控制系統狀態、M xDrive模式、換檔邏輯、引擎反應、懸吊設定、方向盤輔助力道等車輛資訊，當切換至手排模式時，甚至還能如電玩遊戲一般顯示檔位與最佳換檔時機的提示。不僅如此，所有資訊也可同步於M車況抬頭顯示器之上。

(中國時報)