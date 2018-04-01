劉毅英文讓記憶更有效率

2018年04月01日 02:13 中國時報 報導王儒哲

劉毅老師教授英文50年，一生心願是要解決人類學英語的困難，近期再推出升大學祕密武器「一口氣說出必考字彙」，日前他親授講座，現場公開教授利用極短句子、劉毅英文快速記憶法，一次解決高中生考試、單字、會話、演講的困難。

講座滿滿3小時，要讓同學背完108個精彩的句子，以3句為一組，9句為一回，透過背句子的方式，讓你句句用得到，字字更是考題重點，必考字彙融入會話中，一開口就說出讓美國人也震撼的英文，如道歉的慣用語，一般人只會說「I’m sorry.」但透過「一口氣說出必考字彙」，你可以說：「Terribly sorry. I’m sincerely sorry. I apologize.」同時把terribly、sincerely、apologize三單字學會，讓你一開口就令人驚豔。

教育部2018年將高中必背7000字縮減至4500字，要將單字背熟除了反覆背誦，有系統化的統整更勝無章法的逐一字母背誦。如美國人一般要稱讚人或事物，只說：Awesome或是Amazing，「一口氣說出必考字彙」幫你整理：Amazing! Astonishing ! Awesome!這三個字也是三句話，都是A開頭，可以一口氣說出。緊接著：Impressive! Incredible! Unbelievable!前面兩個字都是I開頭，後兩個字是同義字，都是ble結尾。最後再說：Remarkable! So outstanding! Truly tremendous!第一個字配合前面的able，So的o和outstanding的o連接。Truly這個字是t開頭，配合後面的tremendous，精心編排，讓記憶更有效率。

(中國時報)