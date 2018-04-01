4西服名鋪 訂製專屬紳士戰袍

2018年04月01日 02:13 中國時報 黃唯淯 、 周子傑 報導

訂製格紋西服中最難的部份就是對格，要能針對身型打版，又能維持格紋的對接與視覺平均，是一門考驗手藝的功夫。攝影石智中、林晉加

金興西服創辦人之一邱文興。攝影石智中、林晉加

高梧集是一薈萃訂製西服、紳士配件及衣著顧問服務的「紳士俱樂部」，且不定時在店內舉辦各種講座活動。攝影石智中、林晉加

以「設計風格」切入訂製西服領域，讓Gaute Bespoke獨具現代新穎面貌。攝影石智中、林晉加

Gaute Bespoke最大特色在於「設計師駐店」替顧客諮詢、量身及打版，自我定位為「男裝品牌」。

高梧集品牌經理石煌傑。攝影石智中、林晉加

只做量身訂製的高梧集，顧客至少得來店5次，費時2個月才能拿到訂製西裝。攝影石智中、林晉加

格蘭西服負責人陳和平。攝影石智中、林晉加

不同的口袋（左圖起）、釦眼、羊毛氈片等設計，都能為西服帶來不一樣的風貌。攝影石智中、林晉加

過去也曾有過客人拿著Versace的絲巾指定做為大衣內裡，並在內袋、袖口補丁使用鴕鳥皮，並對木釦包上鱷魚皮等特殊指定方式。攝影石智中、林晉加

與其說訂製西服是一門生意，不如形容它是一門講究細節的藝術。無論鍾情於傳統訂製西服的魅力，或作為現代派西服的擁護者，以下4間訂製西服名鋪，都能讓本地紳士找到歸屬。

當男人穿正裝成為一門顯學的同時，有一批人也是在背後默默推動的功臣，台灣西裝裁縫4、50年來的黃金年代與現時的復興，他們都一直在同一個舞台上見證著訂製西服浪花的潮起潮落。

老字號裁縫店歷久不衰

很多人對老師傅的印象或許是過時與老氣，但這論調在一派台北知名裁縫名店面前確是不存在的。以目前知名的兩間裁縫名店：格蘭西服與金興西服為例，他們的手藝和眼界幾乎跨過了近半個世紀，是標準的台北老字號裁縫店。

格蘭西服賦予西裝活力

格蘭西服初期是上海紅幫裁縫包啟新所創，後來於1992年交棒給現任負責人陳和平。而談到訂製西服的靈魂，陳和平老師說「經驗」是傳統訂製西服能在市場上屹立不搖的祕訣之一。過去他曾有過在英國薩佛街（Savile Row，編按：英國頂級西服訂製街）接單訂製的經驗，加上這幾年客人的要求愈來愈多，在老經驗與新靈感的雙重碰撞下，傳統型態的訂製西服才能超越一般的高級成衣，成為近十年來年輕人衣櫃中的「戰袍」。

觀察客人喜好

「這行做久了，也就慢慢訓練出來一些識人的能力，每次從客人剛進門時，我就會開始想，他會是一個什麼樣的人，喜歡什麼生活、樂趣、專長和興趣等等特色。並在溝通訂製西服細節時，盡量滿足他在我腦海中的完美形象。再依那個輪廓去做出符合客人形象的西服。」或許聽來抽象，但在為顧客量身訂製的細節裡，其實真的需要不少想像。從溝通、挑選布料、確定樣式，選定裡布（全裡或全單），縫線細節、顏色、特殊風格，到口袋與釦眼設計方式，各種不同的組成為訂製西服帶來各種不同面貌，也為穿著者帶來不一樣的風采。

套一句陳和平老師說的：「一套好的手工訂製西裝穿上身，你一定察覺的出來。光是領子帶來的視覺感，你會知道這件西裝是有生命，而非死板板的像『套』在你身上一樣。」

採訪途中有位客人前來訂製新的西服，櫃台後方確認名字後迅速的找出顧客資料卡，陳老師邊量身邊稱讚客人「十年來身形都沒什麼變，只要稍微改一下數據就好。」但我們撇見了這張量身資料卡的背後意義，資料卡上寫著2008年量身（資料卡每次量身後都會換一張新的），一張保存了十年的量身資料卡，足見格蘭對客戶的重視，我想這也是格蘭西服為何能在台灣裁縫界立於不敗之地的祕訣之一。

金興西服滿足細微需求

金興西服雖然創立較晚（2015年），但創立金興西服的則是游金塗老師與邱文興老師這兩位共同創立，這兩位老師也在訂製西服走過近40個寒暑，對台灣訂製西服的貢獻也可稱的上是「功不可沒」。

金興西服的邱老師對訂製西服的堅持，完全體現在他的個人哲學中。採訪當天他穿著自己量身訂製的磚紅色羊毛西服，打上絲質印花領帶，完全沒有印象中老裁縫的老氣。

吸引年輕客群

他提到店內年輕客群的消費多，加上年輕客人的指定也非常繁複，「比起過去的老客人，這些年輕世代很懂自己要什麼，細節什麼的一律不馬虎，但也因為這些訂製過程，我們慢慢跟年輕市場達成共識，做出讓不管什麼世代都欣賞的好作品。」

談到訂製西服現代與傳統的差異，邱老師則強調訂製西服的特色在於其手工裁縫所帶來的舒適結構，老裁縫常掛在嘴上的「領肩袖」原則在手工訂製西服上是一定要遵守的明文，強調服貼、柔順與自然。而這個特徵也是傳統成衣所無法帶來的特色。

而在傳統手藝方面，不管是哪位師傅，在採訪期間都有志一同的為我們介紹了西服結構中無可取代的部份，包含羊毛手工內襯（快速成衣大多以膠水與布料貼死）、可活動式的釦眼（多數成衣釦眼均為死縫）、領肩袖的細部收尾部分不做死（例如領片下方西裝鈕釦周圍，下方領片是浮起來而非熨死），拿破崙肩與英式肩帶來視覺效果的改善等等。這些走過黃金訂製西服年代，爾後見證精品時尚崛起，但又再度以自身工藝，拿回訂製男裝市場的裁縫老師，用他們的手藝和美學，為男裝市場帶來最美好的作品。

高梧集現代紳士俱樂部

採訪尾聲，正好碰上高梧集的一位熟客，來拿晚上參加寶格麗（BVLGARI）晚宴的燕尾服及配件，而高梧集的品牌經理石煌傑，早就替他準備妥當了。高梧集並非一間傳統的訂製西服店，而是一個集結訂製西服、紳士配件及衣著顧問服務的「紳士俱樂部」，甚至不時在店內舉辦各種與紳士有關的活動。店名取自詩經「鳳止高梧」之意涵，石煌傑希望這裡不僅薈萃所有關於男士一切美好事物，其有別於傳統西服店的空間規畫，其實有著盡量貼近長於「成衣年代」男士們購物及生活方式的用意。

先了解客人生活樣貌

「對一定年紀的男士們來說，有兩種人格外重要：理髮師及裁縫師。」石煌傑認為，一味講求「手藝」的時代已然遠去，現代西服店不只要「在地化」及「接地氣」，還要提供各種關於紳士服的知識及穿著建議，讓男士得以藉由西服重新認識並建構自我。合身，是量身訂製西服最大的特色，且無任何版型可言，因為是依據個人身形打版，亦是魅力所在。

只做量身訂製（Bespoke）的高梧集，為顧客量身之前，會鉅細靡遺探詢他們的生活樣貌，之後才進入布料挑選及其他細節設定，然後經過兩次毛胚試穿，以及完成之前的一次成衣試穿並選定釦子之後，才會拿到西裝；一般說來，顧客至少得來店5次，且全程費時2個月。

「其實，有清楚規則可循的西裝，才是男士們最好的衣著入門；訂製西服之前也無須做功課，因為一間稱職的西服店，會提供所有你應該知道的事，同時依照實際生活量身打造西服」石煌傑如此說道。去訴求個人風格，在他看來正是訂製西服給人遙不可及的主因，從一套合身的藍色西裝出發，逐步講究髮型及各種配件，進而拼湊出一幅自己及他人都覺得好看的樣子，對男士來說便很時尚且得體。「最重要的是，別讓西裝成為只有重要場合才穿的戰袍，且多用自己的方式去詮釋，才是讓西裝真正融入生活的關鍵。」

Gaute Bespoke專屬設計師駐店

將西服融入日常生活，不僅始能跳脫傳統西服老派與僵化之刻板印象，也於無形之中確立傳統與現代西服的分水嶺。

同樣講求此一概念的Gaute Bespoke，更進一步以「設計風格」切入訂製西服領域，試圖賦予它更現代新穎的面貌。「坊間並無訴求『設計師駐店』的訂製西服店，哪怕顧客提出再天馬行空的想法，我們都盡力以設計的角度完成」Gaute Bespoke（Gaute於挪威古語有「紳士」之意）行銷經理劉漢政如此解釋。不只有「駐店設計師」替顧客諮詢、量身及打版，Gaute Bespoke且首開本地訂製西服店「品牌定位及操作」之先河（有點類似Savile Row的Richard James）；某些特殊訂製，它甚至會先畫設計圖讓顧客參考。

鼓勵天馬行空創意

成功營造「男裝品牌」形象的同時，Gaute Bespoke於訂製西服店該有的特色傳統一樣也沒少，除量身訂製（Bespoke）及套量訂製（Made to Measure）服務外，包括襯衫、背心及眾多男裝單品皆可訂製。若以套量訂製為例，光是版型便超過30種選擇（一般來說，國際時裝品牌的套量訂製頂多3個），主要是以年輕俐落、亞洲人鍾愛的修身版型為大宗，同時提供上萬種跨品牌的量身訂製布料供挑選，皆為Gaute Bespoke團隊每回造訪國外親自帶回、本地十分難尋的珍貴面料。

除強調將西服融入日常風格的重要性，Gaute Bespoke更因導入現代時裝風格，一舉破除傳統西服予人的老派印象。重視溝通、鼓勵消費者天馬行空的創意，並力主以設計解決問題，正是Gaute Bespoke最具現代精神之處。劉漢政分享，曾經為了某位業主所提出「希望訂製一套可融入日常穿搭的結婚禮服」，進而創造「可拆卸式領片」之設計。對Gaute Bespoke來說，那不僅是雙方良好溝通的美好成果，也猶如這個混血時裝與訂製西服品牌之縮影。

4西服名鋪

Gaute Bespoke

地址：台北市大安區四維路154巷5號

電話：（02）2325-5775

金興西服

地址：台北市大安區信義路4段199巷14號1樓

電話：（02）2709-1369

高梧集

地址：台北市大安區瑞安街120巷10弄5號1樓

電話：（02）2704-3957

格蘭西服

地址：台北市中山區中山北路二段81-4號

電話：（02）2571-7431

(中國時報)