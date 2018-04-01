北安國中全國舞蹈賽 拿下5特優

北安國中在全國舞蹈大賽中大放異彩。　照片提供北安國中

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中國時報
報導何志平

由教育部舉辦的106學年度全國舞蹈比賽，台北市北安國中舞蹈班的競賽成績可謂大放異彩，囊括多項大獎。其中個人舞民俗舞許韶軒以「俠客賦」一曲奪得全國特優第一名暨最佳舞技獎；古典組楊又又以「當家武生」及現代組李宜芸的「螻蟻」舞作也分別拿下特優。至於團體組方面，現代舞丙組「異體風管」奪得古典組全國全區的最高分；現代組乙組以「桌弄」一曲奪得特優；國中A團體乙組古典舞以「射日烈焰染天紅」優等第一名。顯示出北安國中在舞蹈教育上卓越成績與學生堅苦磨練後的扎實、純熟舞技。

該校舞蹈組長鍾雅怡表示，北安國中舞蹈班致力推行表演藝術，教學團隊認真，學生雖然只有國中年齡，但個個吃苦耐勞，努力苦練才能共同拿下優異成績。她感動的說，在現場看孩子們的超水準演出，可以拿到五項特優的演出實至名歸，為了榮耀的執著，成就舞台上零失誤的演出。

北安國中校長葉瑞煜指出，當他看到孩子們精彩的演出，直覺認為國中生能展現這樣的高水準，可以想像平日教師團隊的努力程度及參與競賽學生，時時自我要求的努力。他說我們學校相當重視學科，這些舞蹈班的孩子不僅要接受高強度的訓練還要兼顧面對會考的學業成績，身為校長的他實在感到驕傲。值得一提的是北安國中的舞蹈班家長後援會組織強大而團結，每個家長都展現無私的奉獻精神，此種親師、學生及家長的密切合作，才成就這次精彩亮麗的風采。

(中國時報)

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