農校生學習農企行銷全球

2018年04月01日 02:13 中國時報 報導王怡文

台灣果農平日忙著種植，在盛產的季節更要忙著採收，除傳統的果菜市場的通路外，幾乎所有的果農都有利用網路推廣自家農產品，以宅配方式從產地送到消費者手中。但在屏東縣高樹鄉的銀獅農場深知行銷水果需要培養更多行銷專才，去年銀獅農場與中山大學企管博士生楊宗保合作，一同帶領岡山農工的學生以建教合作的方式來學習行銷農產品，將台灣的香甜水果能夠名揚世界各地。

現今這個高科技世代，提高產能已經不是難事，銀獅農場第三代的洪銘聰說，我曾在高科技產業服務過，多年前返鄉務農後深知農業科技化的重要性，不僅改良許多農機具設備來提高產能，更運用雲端管理來提升管理效能，為的就是讓更多人能享受到台灣美味的銀獅鳳梨。

楊宗保用創意行銷鳳梨

但如何讓品質好的鳳梨可以讓更多的消費者知道，讓更多的消費都吃的到好吃的銀獅鳳梨。所以洪銘聰找來了中山大學企管博士生楊宗保合作，他們希望除行銷鳳梨外，還可以培養年輕的學生一起來投入農產的行銷，除推廣鳳梨外還能培育年輕學子投入農業。

透過豐年社的「高職農校策略聯盟」推薦，楊宗保找到高雄市的岡山農工，經過校內的甄選後，挑選出施珮慈及黃國文二位有興趣學習行銷的高職三年級學生。楊宗保知道年輕人非常有新時代的思維，但所擁有的行銷觀念與知識都非常薄弱，所以想要好好讓年輕人來發揮創意，就需要先行教授許多行銷的觀念與作法。

相信經由與年輕學子的創意與教授豐富的行銷觀念融合，除了能幫果農行銷外，也能開啟高職農校生對農產行銷的興趣，不僅可以讓年輕人更能接受務農業這個行業，也能吸引更多年輕人了解台灣這片土地所帶來的榮耀，達到多贏的效果。高樹鄉的銀獅鳳梨就是相當成功的個案。

(中國時報)