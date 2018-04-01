台灣人壽 推變額年金險抗通膨

2018年04月01日 02:13 中國時報 報導楊閔惠

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（台灣人壽）新推出月月領及身故給付保證保本領回之「台灣人壽鑫樂活（外幣）變額年金保險」，3月29日正式上市。

該保險提供民眾以美元或台幣規畫退休金，具抗通膨優勢，保單連結類全委標的，享每月資產撥回特色，及年金累積期間身故最低可領回保證身故基準額，一般約當於投入時保費等值美元金額，不用擔心市場波動造成保費有去無回之損失，為目前市場中創新熱門退休型保單。

根據勞動部統計，截至今年1月底，請領勞保年金人數已破百萬人，達105.6萬人，選擇年金的比率約占8成，僅2成選擇一次請領，顯示越來越多民眾認同，擁有足夠且穩定的現金流才是安享退休生活品質的保障。

滿足保本與傳承需求

「台灣人壽鑫樂活（外幣）變額年金保險」，其每月資產撥回機制，可讓保戶享有月月穩定的現金流，亦具「保證最低身故金額」之特色，可滿足保本與傳承的需求。

台灣人壽提醒民眾，理想的退休生活要有「退休三金」即「生活資金」、「醫療準備金」及「長照安養金」等三大基本費用不可缺，也建議民眾提早額外提撥一筆獨立的資金帳戶，善用具抗通貨膨脹與市場風險的附保證型投資型保單，即早規畫退休後穩定的現金流，方能財富自由安享富足晚年人生。

(中國時報)