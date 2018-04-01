陳正雄為美與快樂而活

2018年04月01日 02:13 中國時報 報導何志平

《春天裡的春天》系列六，陳正雄作，2014年，壓克力彩，112x192cm。 照片提供陳正雄

有台灣抽象畫教父美譽的陳正雄，在睽違北美館盛大的「陳正雄六十年回顧展」後，在國父紀念館的力邀下於3月29日至5月7日於中山國家畫廊隆重展出「陳正雄回顧展」。綜觀展場小至1號，大至150號，共81幅麟次櫛比又各具風格的作品，不難看出抒情抽象華人三家在趙無極、朱德群相繼離世後，陳正雄仍以不斷突破而獨領東方抒情抽象畫壇的成就。

陳正雄1999年及2001年連續兩屆獲得義大利佛羅倫斯國際當代藝術雙年展最高榮譽的「終生藝術成就獎」及「偉大的羅倫佐金章」。該展的官網曾評價︰

「陳正雄先生是台灣抽象畫的先驅、享譽國際的藝術家。他的作品不只在台灣與中國，亦在法國、義大利與美國展出。他是『華人抽象藝術三大家』（趙無極、朱德群、陳正雄）當中最年輕的。這三位藝術家對於抽象表現主義在東亞的誕生與推廣，可謂貢獻卓著。在陳正雄的繪畫生涯中，他不斷尋求新的風格與新的突破。由於他不停的追求挑戰自我，其繪畫風格也從來不會被框架住。他的繪畫風格屬於東亞傳統的『抒情抽象』，許多創作靈感源於『台灣原住民藝術』，深受其珍貴文化遺產的影響。陳正雄成功的融合了傳統東方書法與西方的抽象技法，將東方與西方、傳統與抽象藝術，巧妙的揉合在一起，並和諧的組合在畫面上。」

蘇利文最推崇

不僅如此，國際知名度極高的藝評家英國牛津大學名譽教授、專研亞洲藝術的蘇利文博士就曾來台拜訪過陳正雄並為其展覽作序，文中提到「正如所有的大畫家一樣，陳正雄先生經常是許多藝評文章的評論對象。藝評家或藝術史學家都曾探討其一生的繪畫生涯、成為一位充份成熟抽象畫家的發展過程，及其自某種抽象畫風邁入另一種畫風的各個階段。可見，他從不以獲得某種成就而沾沾自喜，而是不斷往前邁進、在畫風上不斷開疆闢土。」

台師大美術教育研究所名譽教授王秀雄表示，陳正雄是從一位地域性的本土畫家，靠自己爭氣與國外藝術家一爭雄長，終發展為國際級的畫家。他也進一步比較華人三家趙、朱、陳三人的用色、用筆時指出其中的差異。他認為陳正雄的色彩鮮豔而豐富，色域寬宏富變化，畫面視覺焦點處以豐潤的色塊來堆積，譜出密度甚高的肌理變化，使他的抽象山水意境極具獨特「季節感」。

王秀雄讚嘆觀賞陳正雄畫作時，總能帶給我們滿滿的「快樂」，這就是「活力抽象」。他認為陳正雄風格變化之豐、之精，環顧世界抽象畫家中也難找到第二人！ 這也是為何他能成為國際級抽象畫家的最大原因了。法國著名藝評家傑拉．蘇哈瑞認為：「從陳正雄身為抽象派先驅的地位，以及其完美的創作歷程來看，他無可爭議的在台灣藝術史上有重要的地位。他繼承佛家與道家先祖們所熱愛的、不變的百年傳承外，也與抽象表現主義關聯密切。此外，因為他的作品還不斷的在突破，所以散發出清新的創造力。」

最純粹的藝術

陳正雄曾在演講中提及，法國大文豪卡繆認為藝術家是為「美」與「痛苦」而工作，陳正雄則認為他是為「美」與「快樂」而活。他也在獲得2014年國家文藝獎時表示：「二十世紀西方現代藝術運動的目標就在擺脫宗教、文學、與自然的桎梏，以建立藝術的自主性。不做附庸，不受束縛，將干擾藝術自由表現的因素去除，以追求如音樂般的純粹形式。所以抽象繪畫是最自由、最純粹的藝術。」

在在顯示他的創作理念除了融合異質文化的創新外，還孜孜不倦的尋求超越，不惜以今日之我與昨日之我交戰，一再突破。

華人抽象畫知名度最高者當推趙無極，一生來台灣不過3到4次，其惟二拜訪過的私人畫室一為陳正雄，二為張大千。對陳正雄而言，不過是英雄相惜罷了。

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(中國時報)