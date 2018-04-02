拯救北海岸 野柳推夜訪女王頭

2018年04月02日 04:10 中國時報 曾百村 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

野柳地質公園的招牌女王頭、曾是陸客最愛，2015年有高達181萬人次陸客入園遊玩，加計其他遊客後，整體入園人次超過300萬，但2017年陸客入園人次呈現「墜崖式大減」只剩76萬人次，全年遊客數也跌至239萬人次。旅客每況愈下，連帶影響北海岸商機，為拯救觀光，地質公園本月下旬將破天荒首次推出國家級的夜間觀光活動─「夜訪女王頭」，期望在兩岸關係低迷時，透過夜間光雕行銷，殺出血路、重振北海岸觀光。

野柳地質公園副總湯錦惠表示，去年是近3年遊客數量最少的一年，陸客不來，園方全力配合政府政策絞盡腦汁，加印東南亞國家文字園區簡介，希望吸引東南亞觀光客，但對百萬多人次的陸客缺口，不過是杯水車薪。

陸客不來 餐廳旅館瀕臨倒閉

附近商家透露，少了陸客、營收至少差7成，許多餐廳、溫泉旅館瀕臨倒閉，紛紛私下探詢出售意願。

對於野柳企圖透過夜間活動重振觀光，世新大學觀光系副教授陳家瑜表示，發展夜間觀光有很多種方式，像定目劇表演，需要具有台灣特色的表演團體發揮，如韓國音樂劇「亂打秀」，強烈的肢體表演，可跨越語言障礙；或是燈光音樂秀，如大陸的印象西湖，炫目燈光搭配山水實景，每次表演都吸引許多遊客。

他山之石 羅浮宮可夜間包場

陳家瑜說，台灣文化人才、構想不夠，政府應協調著名舞團或劇團長期固定演出，鼓勵藝術家開發、投資表演內容，否則夜市觀光一成不變，很難吸引回流客。

而法國的羅浮宮、教堂等知名景點，夜間專門提供頂級觀光客包場，讓頂級客有良好的看展品質，經營不同層次的觀光人潮，也值得學習。

僑光科技大學觀光與餐旅學院院長劉國成說，台灣是海島國家，但海岸線觀光活動卻僅限白天，應在海邊設置燈光，發展在地遊憩、表演，製造夜間觀光的價值。

改變思維 別認為打燈浪費電

劉國成說，政府不能因夏季會有颱風，就不在河川或海邊設置觀光景點，「城市因河岸而美麗」，在河岸邊表演、燈光造景都是不錯的發展觀光做法。

高雄餐旅大學副校長劉喜臨指出，文化部應多培養表演團體，再和旅行業者合作，規畫旅遊行程欣賞藝術表演，帶動在地經濟發展。

劉喜臨以日本為例，政府單位很會塑造夜景，不論橋梁還是港口的夜景，都讓旅客留下深刻印象，政府的思維要改變，不要停留在打燈光造景是浪費電的落後想法，應在不影響生態下，邀請藝術家設計燈光造景，包裝城市意象。

(中國時報)