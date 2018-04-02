管中閔將追究教部法律責任

台大新校長管中閔於臉書發表宣戰聲明，指教育部及相關人員應承擔法律責任。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

宣戰！台大新校長管中閔3月22日於臉書發表聲明，要求教育部於3月底對台大新校長人事案「作出准否之核示」；但教育部至3月31日仍未對人事案作出任何核示；管中閔昨（1）日於臉書態度強硬指出，教育部及相關人員應承擔法律責任，強調為學術自由與大學自治，堅持到底。

4月1日恰好是愚人節，但管中閔這份聲明可絕對不是開玩笑。他呼應最近法界意見，表示依大學法，教育部對本屆台大新校長的聘任有其法定期限，最遲不得超過3月18日；管中閔並講出重話，指「教育部及相關人員自應承擔法律責任」，無異對教部正式宣戰、進入司法火線。

強硬聲明 批教部推諉懈怠

此前教育部針對台大校長人事案，皆表示會視3月24日台大臨時校務會議結果來做適法性處理。當天台大臨時校務會議歷經8小時馬拉松討論及投票後，包括「認定校長遴選程序因瑕疵而無效」等5提案全部獲得逾6成投票同意擱置，且確認管中閔並未在廈門大學兼職，以及在卸任國發會主委後出國等事項，皆合乎規定。

台大代理校長郭大維表示，校務會議代表認定校長人事案是校長遴選委員會的職權，「校務會議代表支持合法選出的校長上任」。台大並於3月26日將書面會議結論，以專人送達教育部，但教育部至今仍未核示管中閔案。

管中閔昨日於臉書發表強硬聲明，全文如下：一、依大學法第9條意旨，教育部對公立大學遴選委員會所選任之新校長，應在一定之法定期限內予以聘任；教育部對本屆台灣大學新校長之聘任，最遲不得逾越今年3月18日之最後期限。

台大共識 報請核示聘任案

二、台灣大學校務會議已於3月24日表達明確共識，對台灣大學報請聘任由遴選委員會所選出之新校長，教育部應速予核示。

三、教育部推諉懈怠，違法而不作為，不依法核示新校長聘任案，致使台灣大學校務決策與年度財務窒礙難行，教育部及相關人員自應承擔法律責任。

四、本人為學術自由與大學自治，定當堅持到底。

(中國時報)

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