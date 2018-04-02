習川熱線 建半島新安全框架

2018年04月02日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

朝鮮半島局勢快速轉變！日本共同社1日披露習川最近對話內容指出，習近平向川普提議建構朝鮮半島新安全框架，包括商討美、陸與兩韓的四國和平協定。習的建議有意把1953年韓戰後，聯合國與中、朝簽訂的《朝鮮停戰協定》轉為和平協定；而習近平未提到日本，似在暗示，兩韓與美朝峰會後的相關談判，都只會以陸美韓朝四國為中心。

川普揚言 繼續制裁北韓

北韓領導人金正恩在3月25至28日訪問北京，並與習近平舉行會談。這是金正恩接掌政權7年來首度出訪。川普在28日證實，「收到習近平主席的訊息，並談及他與金正恩的會面非常順利，金正恩很期待與我會面。但在此同時，仍要不惜一切維持對北韓最大限度的制裁與壓力！」

習肯定川金會 化解朝核

共同社引述多個外交消息來源指出，習近平在習川通話時強調大陸參與北韓無核化相關談判的重要性，陸方此舉顯示，在月底舉行的兩韓峰會、以及下月登場的「川金會」之前，北京希望在朝鮮半島談判中確保主導權的立場。習近平肯定「川金會」舉行，認為這將是化解朝核問題的一大進展，但他也強調，朝鮮半島非核化是項長期工作，大陸應該以中間人身分發揮作用。

對於習近平的提議，川普並未表現出明確態度，僅向陸方要求繼續對平壤施壓。

為期3年的韓戰在1953年告終時，美朝並未簽訂和平協議，因此技術上來說雙方目前仍處戰爭狀態。共同社認為，北京提議由兩韓與陸、美共同協商和平協議，建構保障朝鮮半島和平與穩定的安全架構，意圖就是成立一個由上述四國共組的組織，取代包括日本和俄羅斯在內的六方會談，這是關於瞬息萬變的朝鮮半島局勢最新的進展。有中美日韓朝俄共同參加的六方會談已停擺多年，重啟遙遙無期。

四方會談 取代停戰協定

早在1996至1999年，兩韓與陸、美等四國，就已舉辦過四方會談，當時北韓領導人為金正日，白宮主人則為柯林頓。但因北韓要求美軍撤出南韓遭拒，談判因此破裂。

(中國時報)