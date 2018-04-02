逼韓堅持無核化 川普打FTA牌

2018年04月02日 04:10 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

美國與南韓日前談妥自由貿易協定（FTA）修訂案，但川普總統卻有意將協定推遲到與北韓達成無核化協議後再實施，令南韓不解。華府政界分析認為，川普的發言旨在向南韓施壓，讓南韓總統文在寅本月27日與北韓領導人金正恩舉行峰會前，不要動搖「完全無核化」的立場。

美韓FTA修訂協商上周結束後，川普於3月28日稱讚這是「為了美韓勞工的偉大協議」。然而隔天，他在俄亥俄州的一場演講上又說，他可能把FTA修訂案推遲到與北韓完成協商後再進行，「因為這是非常強有力的一張牌」、「我希望所有人都受到公平對待，也希望能確保北韓協商順利進行」。

白宮方面宣稱，川普考慮到與北韓協商等所有的問題後，決定最佳的時機來簽署已確定好的商議內容。負責協商的美國貿易代表署（USTR）對此並未做出任何反應。南韓青瓦台官員則表示，不理解川普說這番話的用意，希望白宮進一步說明。

南韓《中央日報》引述華府政界人士分析指出，川普的發言，是因為他感受到必須對南韓施壓，特別是在北韓與韓、美兩國的談判格局中，又加入了中國大陸這一因素。川普要南韓與美國共同堅持「完整的、可驗證的、不可逆轉的無核化」（CVID）路線。

川普29日作這項發言，正是在兩韓代表敲定兩韓領袖峰會（文金會）舉辦日期為4月27日並對外公布後數小時內，各方認為上述分析較有說服力。

文在寅在去年上任後，便對北韓將重新採取「陽光政策」，這與川普政府「最大限度施壓」的對朝政策相牴觸，文在寅政府在與平壤接觸一事上若一味自行其是，不僅將破壞美韓聯手對付北韓的同盟政策，也將讓北韓有了新的「外交縫隙」，拒絕放棄核武。

(中國時報)