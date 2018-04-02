逼韓堅持無核化 川普打FTA牌

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國與南韓日前談妥自由貿易協定（FTA）修訂案，但川普總統卻有意將協定推遲到與北韓達成無核化協議後再實施，令南韓不解。華府政界分析認為，川普的發言旨在向南韓施壓，讓南韓總統文在寅本月27日與北韓領導人金正恩舉行峰會前，不要動搖「完全無核化」的立場。

美韓FTA修訂協商上周結束後，川普於3月28日稱讚這是「為了美韓勞工的偉大協議」。然而隔天，他在俄亥俄州的一場演講上又說，他可能把FTA修訂案推遲到與北韓完成協商後再進行，「因為這是非常強有力的一張牌」、「我希望所有人都受到公平對待，也希望能確保北韓協商順利進行」。

白宮方面宣稱，川普考慮到與北韓協商等所有的問題後，決定最佳的時機來簽署已確定好的商議內容。負責協商的美國貿易代表署（USTR）對此並未做出任何反應。南韓青瓦台官員則表示，不理解川普說這番話的用意，希望白宮進一步說明。

南韓《中央日報》引述華府政界人士分析指出，川普的發言，是因為他感受到必須對南韓施壓，特別是在北韓與韓、美兩國的談判格局中，又加入了中國大陸這一因素。川普要南韓與美國共同堅持「完整的、可驗證的、不可逆轉的無核化」（CVID）路線。

川普29日作這項發言，正是在兩韓代表敲定兩韓領袖峰會（文金會）舉辦日期為4月27日並對外公布後數小時內，各方認為上述分析較有說服力。

文在寅在去年上任後，便對北韓將重新採取「陽光政策」，這與川普政府「最大限度施壓」的對朝政策相牴觸，文在寅政府在與平壤接觸一事上若一味自行其是，不僅將破壞美韓聯手對付北韓的同盟政策，也將讓北韓有了新的「外交縫隙」，拒絕放棄核武。

(中國時報)

習川熱線 建半島新安全框架 韓團平壤獻藝 金正恩捧場

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。