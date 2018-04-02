韓團平壤獻藝 金正恩捧場

2018年04月02日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

兩韓關係持續破冰，北韓領導人金正恩親自出席了南韓藝術團在平壤的演出。對於南韓表演團體的禮遇完全比照北韓表演團體在首爾演出時受到的禮遇，當時南韓總統文在寅也曾親自出席了北韓藝術團體的演出。

雙方藝術團互訪，是繼北韓派三池淵藝術團赴南韓平昌冬奧的禮尚往來，南韓31日派當紅流行歌手以及跆拳道示範團搭機赴平壤展開為期3天的藝術表演，這是暌違13年來首見。藝術團原定1日傍晚5時（台灣時間1日下午4:30）舉行的首場演出，因故延後2小時（台灣時間1日晚6:30），北韓解釋是希望讓更多人觀看表演，但外界揣測可能是北韓領導人金正恩將蒞臨現場觀賞，果真金正恩與夫人李雪主聯袂出席捧場。

這次南韓訪問團共190多人，其中70人是技術人員，演出的正式名稱為「祝願南北韓和平合作的南韓藝術團平壤演出」，藉此突顯兩韓歷史性的轉折，副標題則為「春將至」。團員包括南韓當紅女團RedVelvet、少女時代歌手徐玄、國寶級歌王趙容弼、歌后李仙姬、崔辰熙等11組表演者，由南韓文化體育觀光部長官都鐘煥擔任團長。

這是2005年歌王趙容弼在柳京鄭周永體育館舉辦個人演唱會後，時隔13年再度在北韓獻藝，據悉金正恩已故父親金正日也是他的歌迷。演出時間約2小時，趙容弼和其專屬樂隊一起登台，Red Velvet獻上熱曲《紅色味道》、《Bad boy》，成員之一的Joy因正在拍攝電視劇《偉大的誘惑者》不得不缺席演出，徐玄則擔任主持人，並演唱北韓歌曲《藍柳樹》。

團長都鐘煥也曾在2005年訪問平壤參加兩韓作家交流座談，他表示時隔13年再訪北韓，平壤發生了很大變化，多了許多新建築。他希望藉這次藝術團表演，能進一步打開兩韓文化及體育交流的大門，他也會向北韓提議兩韓共同參加8月在印尼舉行的亞運會。

藝術團首演在有1500個觀眾席的東平壤大劇場舉行，3日將和北韓代表一同在柳京鄭周永體育館登台，然後搭機返回首爾。此外，跆拳道示範團1日下午也先在平壤跆拳道殿堂舉行單獨表演，2日將在東平壤大劇場與北韓合演，這是南韓跆拳道代表時隔16年再次在平壤示範。

(中國時報)