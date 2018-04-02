日憂朝再核試 稱安金會不用急

2018年04月02日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

日本外務大臣河野太郎3月31日警告，儘管朝鮮半島的緊張氣氛看似日漸緩和，兩韓領袖「文金會」也即將於本月27日登場，但目前仍有跡象顯示北韓正準備再次進行核試，因此，日本與北韓的高峰會「完全不用著急」。

據日本「共同社」報導，河野太郎在日本四國高知市發表演說時表示，「我們可以看到，北韓在曾經進行核試的試驗場中，（工作人員）從坑道裡運出土壤，他們正拚命地為下次核試做準備。」

日媒推論，河野可能是根據美國智庫「北緯38度」30日公布的衛星影像做出上述評論。衛星照片顯示，北韓正在寧邊核試驗場附近大興土木。《簡氏情報評論》（Jane’s Intelligence Review）與史丹福大學國際安全與合作中心最新的聯合報告也表明，1個新的核反應堆似乎已展開初步試驗，未來有能力生產約20公斤武器級別的鈽。

至於日本首相安倍晉三究竟是否會與北韓領袖金正恩舉行峰會，河野表示，「如果北韓說『請到平壤來吧！』，大家就全部都跑去，會被人家看見我們的弱點，所以根本不需要著急。」他還強調，北韓可能會利用那些前往首都平壤與金正恩會談的領袖，因此日本應謹慎行事，不宜對平壤近來的魅力攻勢做出匆促的反應。

河野太郎分析，北韓之所以轉而採取對話攻勢，是為了減輕來自國際社會的制裁壓力，並獲得經濟上的援助，所以現在「不必支援、也不應支援（北韓）。」

國際奧委會（IOC）主席巴赫3月31日表示，北韓有意參加2020年的東京奧運，河野太郎同日對此表示，只要北韓「不違反聯合國安理會（決議）、日本法律及IOC規則，東京奧運是場和平的盛典，應歡迎北韓參加。」

日本《朝日新聞》日前引述消息來源報導，在兩韓及美朝峰會結束後，日本與北韓可能於6月初在平壤舉行會談。北韓上次進行核試則是在2017年9月，這是該國舉行的第6次核試。

(中國時報)