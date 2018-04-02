美韓聯合軍演 鷂鷹時程砍半

南韓與美國1日展開代號「鷂鷹」的年度聯合軍事演習，重點放在直搗北韓後方的「雙龍」登陸戰技訓練。圖為韓美軍隊2015年「鷂鷹」軍演檔案照。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

朝鮮半島局勢看似趨向緩和，但南韓與美國1日展開針對北韓的「鷂鷹」聯合軍事演習，重點放在直搗北韓後方的「雙龍」登陸戰技訓練。不過，韓美此次聯合軍演時間較往年縮減一半，且美未像去年那樣大舉出動戰略武器。觀察家指出，這可能是考慮到兩韓峰會及美國與北韓峰會即將陸續登場。

鷂鷹為野戰演訓，包括海陸空軍和陸戰隊的各種演練，美方出動1.15萬人參演，韓方則動員30萬人。其中南韓海軍陸戰隊與美軍陸戰隊，將於1到8日實施「雙龍」聯合登陸演訓。美方預定出動搭載F-35B匿蹤戰鬥機的黃蜂號兩棲攻擊艦（LHD-1），將是韓美聯合登陸演習首動出動F-35B戰機。

雙龍聯合登陸演訓，旨在鍛鍊美韓兩軍以壓倒性戰力，出其不意直搗北韓後方的登陸作戰技術。第一次投入這項演訓的F-35B匿蹤戰機，主要任務在推升登陸作戰半徑和威力。

美韓軍隊過去通常於2至3月間舉行鷂鷹聯合軍演，今年則因考量到與南韓平昌冬奧會和帕奧會時間重疊，而推遲舉行。往年演習時間約兩個月，此次縮短到4周。

雖然參演人數與上屆相當，但美軍此次未比照去年大舉出動航空母艦「卡爾文森號」、核潛艦「哥倫布號」、B-1B戰略轟炸機等戰略武器。

另外，美韓將於23日啟動代號「關鍵決斷」的聯合軍演，透過韓美聯合指揮所電腦模擬各種狀況，以考驗韓美兩軍協同作戰能力。演練時間預定兩周，規模與往年相同，美軍將出動1.22萬兵力參演。

(中國時報)

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