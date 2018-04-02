新聞透視－夜觀光 不能只玩夜市老把戲

2018年04月02日 04:10 中國時報 王思慧

台灣夜間去哪玩？不外乎是夜市、夜店，或是商圈，雖然觀光局表示有燈會，還有藍眼淚和賞螢，不過都是季節性活動，並沒有大陸印象西湖、韓國亂打秀等具地方特色的常態性表演，無法讓旅客留下深刻印象。台灣要推動永續觀光，政府應思考輔導表演團體，打造燈光實境秀等室內外表演或活動，發展台灣日不落觀光。

中華大學觀光學院講座教授蘇成田指出，台灣不是沒有人在做夜間觀光表演，但能否長久營運，就要有足夠的客源支撐，20幾年前，中影文化城曾規畫表演活動，卻因沒有商機失敗收場；之前在南港有公司投資做八家將表演，也沒有成功，現在台北戲棚有傳統戲曲表演，但經營上不是那麼理想，導致投資卻步。

因此在營運上是個課題，尤其自由行旅客愈來愈多，若能將傳統民俗節慶文化，如廟會、原住民祭典等，改編成戲劇展演，初期由政府投入經費輔導，產生口碑後，再加上旅行社行銷等，才有可能帶動常態性，甚至擴大為大型表演，吸引旅客買票進場。

政府帶頭 輔導表演團體

國外知名觀光景點的夜間活動就可以參考，其中大陸最著名的張藝謀的「印象系列」大型實景秀，如印象西湖、印象麗江等，不僅吸引龐大旅次，帶動地方經濟繁榮，還提升地方就業率。

除了大型展演活動，燈光公共藝術也是夜間活動賣點，像台東的鐵花村，不但有音樂表演，還有燈光造景，旁邊還有書局，吸引文青駐足。台中的綠柳川打造成市區親水河岸，夜晚打上燈光，被譽為台灣版的韓國清溪川；台南鹽水之心月津港，在燈節因結合原創音樂競賽，獲得好評，未來也將打造為親水公園，這些都是台灣夜間觀光成功的例子。

此外，夜景也是政府可思考的方向，日本北海道函館山的夜景，每年吸引許多海外遊客專程前往，就是為了把「百萬夜景」納入眼下；新加坡天空樹景點每晚都有燈光秀，吸引遊客打卡。

大型展演 夜景增加賣點

台灣也有夜景，但多在半山腰上，既沿路沒路燈、指標引導，觀看夜景的地方更是泥土地，安全性不足，國家風景區更無提供夜間活動，無法讓國內外旅客飽覽台灣景緻，台灣要發展日不落觀光，政府應加把勁。

(中國時報)