夜遊一條龍 續攤玩下去

友善列印
中國時報
／新北報導

野柳地質公園4月下旬試辦夜間遊園，地方業者指出，陸客不來重創觀光經濟，若地質公園的女王頭夜遊方案成為常態，加上政府與民間業者帶動，或許能創造「夜間觀光一條龍」模式，重振當年十八王公廟帶動濱海公路大塞車，人聲鼎沸盛況。

總督溫泉總經理鄭惠啟指出，北海岸溫泉旅館林立，晚上泡湯更是民眾的習慣，因此本就具備夜間觀光條件，現在陸客不來，對觀光產業傷害很深。

他讚許野柳地質公園的創舉，但只靠單一政策或做法，很難拉起觀光經濟，要發展夜間觀光，要有配套，才能創造夜遊一條龍，「照亮」當地觀光路。

鄭惠啟舉例，遊客晚上去看女王頭，看完了之後留在當地還能做什麼？像是「蹦火仔」傳統捕魚技藝，另外包括「萬里蟹」、金山獨有的「黃金湯」溫泉，如果能組合成套裝行程，就可以讓遊客有「繼續玩下去」的誘因。

萬里巧晏漁坊老闆蔡旻晏則建議，政府若要推廣當地夜間觀光，可以推出類似「金萬夜來瘋旅遊手冊」，讓遊客知道晚上去看了女王頭後，購買海特產，業者見遊客回流，自然會自動延長營業時間，藉此多賺夜遊財。

地區攤商說，1980年代大家樂風行，十八王公廟香火鼎盛，入夜後造成淡金公路大塞車；希望這次野柳女王頭開放，也能帶動北海岸夜間經濟。

金山區長陳國欽表示，金山有老街、溫泉，絕對有發展夜間觀光潛力，而野柳地質公園只是打響夜間觀光的第1槍。近年來區公所除了協助業者打造伴手禮、舉辦票選比賽外，也預計在暑假策畫夜間活動，讓遊客不論日夜都能到訪金山萬里，為業者創造觀光收入。

(中國時報)

新聞透視－夜觀光 不能只玩夜市… 光束鐵道 穿越高雄港百年史

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。