綠川藝術光景 點亮台中

2018年04月02日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市中西區多年來商業沒落，客源退散，最近因綠川整治成功，不只民眾包遊覽車「川」流不息，行政院長賴清德、台北市長柯文哲、嘉義市長涂醒哲及新竹縣長邱鏡淳等首長競相來參訪，臭水溝恢復往日風華，綠川創意藝術光景展以幸福光球、紫藤廊道、蒲公英及優悠水母等藝術光景，愈夜愈美麗，躍升台中熱門打卡景點。

台中火車站前的綠川，市府第一期工程經費投入8.5億元，推動「新盛綠川水岸廊道計畫」，臭河川成功蛻變，成為全台第一條河川整治典範，再以創意藝術光景展改變地貌，拚夜間觀光。

以往入夜後就人煙稀少的綠川，現在從白天到晚上都有各地遊客到訪，尤其為了一睹展期至4月8日的「綠川創意藝術光景展」，晚間5時30分到10時的亮燈時間，人潮不斷，也帶來商機。

水利局長周廷彰表示，這不一樣的水岸風情，位於綠川廊道雙十路到民權路段，用暖色基調打造的光景展，以四大創意藝術光景妝點，優雅「優悠水母」閃耀浪漫光彩，是綠川上最美的舞者，同時更扮演綠川守護者。

其它光景諸如「蒲公英」在風與水的流動中，傳遞綠川新生命及舊城記憶到每個角落；「幸福光球」蘊含「幸福台中，宜居城市」寓意，在綠川沿岸點亮台中人對舊城區濃厚情感；「戀戀紫藤花道」讓人彷彿置身日本。

過去綠川曾因都市發展，承載廢水排放的汙染，臭味讓附近店家無法忍受而移往他處營業，現在重獲新生，翻轉中區，成為全台第一個「註冊商標」水岸品牌，磁吸所有遊客的眼球。

(中國時報)