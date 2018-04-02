黨政軍可間接投資媒體5％

2018年04月02日 04:10 中國時報 林淑惠 ／台北報導 ／台北報導

黨政軍投資媒體大解禁！據了解，通訊會（NCC）委員針對黨政軍議題已達共識，擬將黨政軍投資媒體及廣電事業，從目前1股都不行，放寬至間接持股上限5％，並以「特別條款」鬆綁MOD的黨政軍管制，首度開放中華電信投資頻道節目、自製影視節目及自組頻道。

影視及數位匯流受惠

據了解，NCC將於4月正式對外公布草案內容，並依程序聽取各界意見後，盡速將《廣電三法》送交行政院審核、並進入立法院闖關審議。

NCC初步統計，目前約有近30家廣電媒體涉觸黨政軍，黨政軍條款解禁後，除了為這30家業者解套，未來各上市櫃公司投資有線電視、電視台、紙媒等媒體事業的意願將大幅增加，NCC期許這項解禁，能為台灣影視產業及數位匯流發展注入活水。

目前涉觸黨政軍的案子包括南投縣議員陳翰立等多位民代在公開市場各買了1張緯來、民視、超視、東森電視背後大股東的股票，造成黨政軍在緯來等電視台間接持股，3年內如不解決，可能被撤照無法繼續經營電視台，必須修改黨政軍條款解套。

不可直接投資及經營

NCC委員在農曆年後立即將分組付費、黨政軍條款及必載頻道等列為三大優先議案，經過1個多月的加速討論，黨政軍條款及必載兩大議題已達共識，其中，黨政軍投資廣電媒體將放寬至間接5％共識，但直接投資仍然是1股都不行、也不能實質控制廣電媒體。

最大突破還在於，交通部現對中華電信仍持股35.3％，即使黨政軍條款放寬至間接5％，仍無法處理中華電信的問題，因此NCC將以「特別條款」處理中華電信的政府持股，以拉齊對有線電視及MOD管制。

「特別條款」將規定MOD在符合公平上下架、遵守分組付費原則的前提下，排除政府在中華電信持股的黨政軍限制，外界解讀，這將是NCC為拉齊對有線電視及MOD管制所特別制定的「中華電信條款」。

訂特別條款為MOD解套

目前MOD受電信法管制，未來修法後，必須改申請有線電視執照、並比照有線電視業者改依「有線廣播電視法」管制。

NCC強調，數位匯流時代來臨、所有影視平台都應屬於開放平台、並應力求公平競爭為原則，同步為MOD解禁，才能營造公平競爭環境。未來中華電信將比照目前有線電視業者，擁有頻道自組權，也可以投資頻道節目及影視產業內容。

(中國時報)