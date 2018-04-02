放寬黨政軍持股 挹注產業發展

2018年04月02日 04:10 中國時報 林淑惠

最近1年，因為民代「刻意」在公開市場買入1張股票，造成台數科併購東森電視告吹，20多家頻道商身陷執照到期後可能被撤照的危機。1張股票擋住產業發展，NCC不能再坐視不管！

2003年，因媒改團體認為政府資金若進入民營廣電事業，惟恐媒體言論或內容受到政府或政黨控制，因此立法院立法通過禁止政府、政黨及其成立之財團法人或受託人直接間接投資廣電、媒體，1股都不行。

根據統計，黨政軍條款立法至今，超過30件因廣電媒體的大股東上市櫃公司，在「不知情」情況下被四大基金投資，而涉觸違反黨政軍，包括台塑併八大、台灣大併凱擘，後來都改以個人資金出手。中華電信因交通部直接持股，後來也被迫退出愛爾達持股。

台數科則因民代買了1張台數科股票，造成台數科併東森電視告吹。另外，去年開始進入6年一次的頻道換照潮，也遭遇多位民代「刻意」在公開市場購買各大電視台上層股東1張股票，讓20多家頻道商面臨被撤照的風暴中。

雖然NCC去年7月緊急刪除「衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業換照審查辦法」第9條，將頻道換照時，涉及黨政軍條款就駁回申請的規定刪除，暫時化解20多家頻道商可能面臨撤照危機，但依規定，這些頻道商必須在3年內解決黨政軍持股問題，否則仍有被撤照風險。

這10多年來，因為涉觸黨政軍而被NCC罰款、否決併購或投資的案子層出不窮，多數業者主動提出行政訴訟，最後NCC都敗訴，凸顯黨政軍條款的不合理，而放寬黨政軍管制，對有線電視、頻道商、電信業者等涉及投資廣電媒體事業的企業，都將是項重大突破。

產官學界對放寬黨政軍管制已有共識，而目前有線電視、MOD正面對跨國OTT及跨國網路激烈競爭，更需要資金注入活水，未來尚有賴立委諸公盡快讓《廣電三法》修正草案完成立法，才能讓台灣的數位內容產業增強實力，以對抗來勢洶洶的跨國業者。

(中國時報)