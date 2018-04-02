正國會vs新系 決戰宜花新北

2018年04月02日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

民進黨徵召縣市首長候選人即將出爐，各派系為擴展版圖，近日攻勢更為猛烈，尤以正國會與新系在宜蘭、花蓮、新北選情，對決最為激烈。黨政人士不諱言，選舉激化派系之爭，未來正國會與新潮流在黨內的爭奪將愈加白熱化。

原本在全國握有6縣市執政的新潮流系，在確定失去高雄、台南後，轉而往北部和東部部署重兵，儘管宜蘭縣長部分，民進黨中央已提名正國會立委陳歐珀，不過擁護代理縣長陳金德的新系人馬並不死心，仍積極為陳金德衝人氣，讓陳歐珀選得相當辛苦。

宜蘭縣黨部主委林進財表示，既然提名人已經產生，黨部會全力輔選陳歐珀，但派系以及和不同陣營間的恩怨，「陳歐珀要自己去面對和化解」。

花蓮縣情況相同，儘管被列為「艱困選區」，卻首度有新潮流的許傳盛、正國會的劉曉玫等兩人表態爭取，選對會3月曾赴花蓮了解地方上的情況，當時許傳盛支持度較高。

不過較晚投入的劉曉玫急起直追，並對許傳盛明褒暗貶，強調許傳盛雖然優秀，但沒有參選經驗，要對戰傅崐萁家族會很艱難。黨政人士不諱言，花蓮「就算團結要勝選都有困難，只能期待日後能夠協調整合」。

至於新北市，在蘇系立委吳秉叡傳出和新潮流結盟後，正國會也決定全力拱游錫堃來對抗，新北市正國會議員等21人，上月31日就藉著向游錫堃請益，再度力拱參選。

正國會掌門人林佳龍尋求連任，但台中立委多屬新系，林佳龍能否拉大和國民黨籍參選人盧秀燕的差距，要視新系是否全力輔選。

這點台中市黨部主委何明杰有信心，他說，新系的立法院副院長蔡其昌已表明，只要林有需要，願意擔任其競選總部總幹事，相信新系也會全力輔選。

近日為鞏固派系利益，一度退居第二線的黨內天王重出江湖，連保外就醫的陳水扁也加入戰局，企圖讓扁系再起。

對於黨內派系大亂鬥，黨政人士表示，多少會衝擊選情，尤其是沉寂許久的陳水扁，為了擴張其勢力範圍，也開始暗中集結獨派和挺扁人馬，甚至不惜打擊自己人，過去各派系會顧全大局，在最後關頭會以勝選為目標，目前只能寄望在候選人產生後，紛爭也能隨之落幕。

(中國時報)