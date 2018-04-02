選情分析—放眼2024 賴、林爭霸

2018年04月02日 04:10 中國時報 崔慈悌

這波縣市長選舉派系大動員，在穩固勢力同時，也在放眼2024年總統大選，為了幫派系霸主賴清德和林佳龍鋪路，新潮流和正國會都有輸不得的壓力，也讓民進黨的選情愈加詭譎。

儘管蔡英文上任後民調直直落，黨內獨派和挺扁勢力也不斷對她放炮，但蔡英文並無重大缺失，民進黨內無論是哪個派系，都無力阻擋她邁向2020年的連任路，各派系只能往前看向2024年。

從民進黨接班梯次來看，最有資格爭取2024年大位者，就屬新潮流賴清德與正國會林佳龍。在2014年地方選舉後，新系氣勢如虹，正國會根本無法與新系相爭，但在年底選舉，新系已從6席縣市首長退到只求「保四」，新系的危機成為正國會的轉機。

從黨內初選到徵召，正國會和新系在這次選舉，無論南台灣、北台灣，還是中部、東部，幾乎無役不爭，看得出都有擴展疆域的強烈企圖心，但年底地方選舉只是前哨戰，各派系著眼的是2020的立委選舉，還有再下一城的2024年總統之位。

除了新系與正國會，英派、獨派，和意圖再起的扁系，也是各有所圖。蔡英文未經基層選舉出身，英派勢力薄弱，當初能夠取得各派系支持，是因各派中生代羽翼未豐，隨著派系勢力茁壯，加上蔡執政滿意度不佳，蔡必須擴大英派勢力，才能與黨內派系抗衡。獨派和扁系則不滿小英未表明台獨立場，也不赦扁，因此不時出來嗆聲，顯現「逼宮」實力。

民進黨各派系過去能夠團結是因為擁有「打下天下」的共同目標，既已執政，各派系「只可以共患難，不可共安樂」，蕭牆之爭已成為民進黨最大隱憂。

(中國時報)