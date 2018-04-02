台灣世代智庫民調 百里侯之爭 45％看好綠候選人

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中國時報
／台北報導

九合一選舉年底舉行，台灣世代智庫昨天公布最新民調，35.9％民眾在縣市長選舉中，會優先考慮民進黨候選人，優先考慮國民黨候選人者有27.6％，45.3％看好其所在縣市長由民進黨當選。

台灣世代智庫昨天公布「2018縣市長選舉初探民意調查」，在施政滿意度方面，65.1％對戶籍所在地的縣市長施政表現表示滿意，不滿意有24.8％，其中以民進黨執政縣市滿意度最高，達67.1％，國民黨執政縣市為63％，無黨籍60.6％。

至於年底即將舉行的地方首長選舉，有35.9％表示會優先考慮民進黨候選人，27.6％優先考慮國民黨，9.4％優先考慮其他黨派候選人。

在看好度方面，45.3％預期其所在縣市會由民進黨候選人當選，25.2％認為會由國民黨當選。

與會的綠委蔡易餘表示，從民調來看，由民進黨執政縣市，民眾對於民進黨的支持度很高，國民黨執政縣市則是國民黨的支持度較高，這正是所謂的執政優勢，即使在無黨籍執政縣市，國、民兩黨也都有撐住基本盤。

在地方議員偏好度方面，33.5％民眾表示會支持民進黨籍議員、28.5％支持國民黨候選人，其餘依序為無黨籍4.9％、時代力量2.3％，親民黨0.3％，綠黨0.5％，台聯0.2％，新黨0.2％。

此次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，訪問時間在3月26日至27日晚間。成功訪問1074名成年人，在95％信心水準下，抽樣誤差正負2.99％。

(中國時報)

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