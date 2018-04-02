新聞透視－任命管中閔 教育部別拗了

台大選出管中閔為新校長，但至今仍未上任，管中閔發表聲明（左上圖），強硬表示教育部要負起法律責任，（右上圖）為教長潘文忠。（摘自管中閔臉書、本報資料照片）

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中國時報

管中閔的聲明稿事理分明，當然也就理直氣壯；教育當局豈能再恣意妄為，並應對這二個月來的行止，負起應負的責任，包括聘任台大校長的責任，以及面對自己不作為、不依法核示台大新校長聘任案的法律責任。

多位台大教授表示，從管中閔這一陣子的表現，看出一位台大校長該有的高度。一位擔任校務會議代表的教授坦承，當初在校務會議推薦投票時沒有投給管中閔，但是管中閔當選之後表現出來的修養，讓他刮目相看，「如果是我，可能在過去兩個月的隨便那一天，就宣布不幹了；他能夠忍過這些，讓我願意支持他當台大校長！」

管爺忍辱負重 展現高度

所謂忍，不是像婢奴委曲求全的小忍，而是為了成就大事能夠承受苦難，看得徹底、站得穩當，不因為受辱而煩惱。

回頭看管中閔去年11月發表的治校理念，他有很多願景，而且已經看到十年後，也就是2028年台大創校百年，那時的台大或台灣的大學與高教，該是什麼面貌。是這樣寬廣的視野吸引了遴選委員，相信也是因為有這樣的願景，讓他願意撐過政府部門、特定媒體過去幾個月來的萬箭齊發。

此次台大校長人事案完全變成政治鬥爭，管中閔是風暴中心，可以想像他承受多大壓力！當然，教育部也必然處在高度政治壓力下，但看看教育部長潘文忠在壓力底下的表現，外界感覺是怯於任事，推諉懈怠，違法不作為，甘於做其他行政部門的信鴿。

教長怯於任事 甘做信鴿

其實，過去兩個多月有許多時間點，都可以讓潘文忠展現一部之長應有的高度：四千人聯署「台大自主聯盟」之前、遴選委員會第二次召開之前、管中閔322發表臉書之前、臨時校務會議之前，或是立委介入、監察院介入、北檢介入之後，潘文忠都可以找到下台階，設下停損點。但教育部偏要與台大多數師生為敵，弄到現在不可收拾，就算不甘不願聘任管中閔，也脫不了臭名。

一件校長聘任案，讓人看到一方的湖海胸襟，以及另一方的心胸狹隘。歷史會給政治人物評價，當年蔣經國、孫運璿重視人才，後世留下令名；管中閔與潘文忠的評價會是如何？早有定論。

(中國時報)

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