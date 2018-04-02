挺管 已是整個台大人的事

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中國時報
／台北報導

管中閔在臉書發出聲明，台大師生高度支持。有教授表示，之前大家感覺台大內部好像還有反管跟挺管兩派勢力，但是3月24日臨時校務會議5提案全部以高比例票數獲得擱置，「現在絕大多數的台大民意就是讓台大繼續走下去。」

台大教授、農委會前主委陳保基表示，如果教育部沒有任何理由還不發聘書，那麼司法戰也是一種作法，「現在校務會議也確認、校長遴選委員會也確認，教育部還不聘任，到底是把台大看成什麼？」學校很多工作要推動，代理團隊包括校長和三長都不安定，整個過程很荒謬。教育部應該盡快聘任，再拖下去真的變成瀆職，「把台大弄壞掉，到底對國家有甚麼好處？」

台大流病所教授金傳春強調，自己不是挺管而是挺制度，「以後台大還是會選校長，我們希望用制度去運作，才容易受到大眾支持，而不是任何一個上任的人都受到外界或內部的困擾。」

金傳春表示，這陣子管校長的表現確實彰顯台大精神，忍辱負重，也有給教育部空間；她也對教育部長喊話，「過去教育部和台大的合作相當密切，當年蔣中正在動亂存亡之際聘傅斯年為台大校長，全國知識分子就安定下來，我們今天更沒有時間去浪費，台灣一定要往前走。」

台大自主聯盟召集人周崇熙笑說，他現在可以把這個頭銜卸下，因為從3月24日校務會議之後就已經奠定管中閔的高度，管中閔現在反抗已經是為了讓整個台大和台灣高教前進，而校內現在已經不是只支持管老師而是支持一位台大校長。

周崇熙說，現在就是台大的事情了，不再是一半一半勢力了，絕大多數的台大人的意見就是讓台大繼續走下去。

不具名的校務會議代表、台大教授表示，管中閔當然應該打司法戰，教育部的角色不應該把台大搞成這樣，而是應該樂見台大發展，在國際發聲、發光。「我很高興管老師堅持到底，這是不能退縮的，政府做的是錯的事情，我周邊很多老師都支持管中閔，我們覺得不能欺負台大人，我很驕傲台大校務會議3月24日的表現！」

(中國時報)

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