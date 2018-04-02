陳慶士違反學倫 最重終身停權

2018年04月02日 04:10 中國時報 林志成 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

中央研究院生化所前特聘研究員陳慶士涉及論文造假，科技部表示，將著手調查他是否違反學術倫理，如果情節非常嚴重，可能追回過去補助的研究經費1800多萬元，並處以終身停權。科技部預計5個月內完成調查。

監委蔡培村昨表示，監察院會關注這個議題，但今、明兩天的教育文化委員會應該還不會討論，須待監委判斷資料足夠後，可各自發起調查，但尚不知有哪一位監委要調查。

科技部研究誠信辦公室主任林廣宏表示，將先由生科司召集外部學者專家進行初審，調查陳慶士的論文是否違反學術倫理，預計花費3個月；之後由科技部複審，預計花2個月。也就是，科技部的調查前後要花5個月，但若論文數量多且複雜，可能延長調查時間。

如果調查認定陳慶士違反學術倫理，科技部會怎麼處理？林廣宏說，視情節輕重，從書面告誡到終身停權都有可能。以最嚴重狀況來說，科技部可以追回所有研究經費，並限制他終身不得再申請科技部的計畫。

陳慶士歷年申請科技部補助計畫，計有105年核定多年期計畫，總經費1110萬元，目前正在執行中；還有一件是103年核定已執行完畢的計畫，總經費2600萬元，不過陳慶士是中途接手計畫主持人的工作，主持時間約30％，二者合計經費1890萬元。林廣宏說，如果陳慶士違反學術倫理情節非常嚴重，這1890萬元中，扣除聘請助理的薪水後，其他要悉數歸還科技部。

陳慶士因論文被原本任職的美國俄亥俄州立大學調查，因此去年8月請辭中研院生化所所長的職務，但仍繼續擔任特聘研究員及支薪，引發爭議。

中研院表示，陳慶士過去所有研究資料、數據都被美方查扣，且調查結果未出爐前，中研院無法做出處分。不過去年底中研院已啟動學術審議程序，一旦認定陳慶士違反學術倫理，最重就是解職並追回研究經費。

此外，教部上個月才公布高教深耕計畫經費分配結果，中國醫藥大學新藥開發研究中心獲補助，借調到那裡任職的陳慶士是核心成員。中國醫藥大學已決定請陳慶士離開團隊。

(中國時報)