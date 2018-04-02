教部強調准駁權 沒故意延宕

2018年04月02日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部遲未核定台大校長當選人管中閔的人事案。管中閔昨發表聲明指「教育部及相關人員應承擔法律責任」。教育部則表示，公務員依法行政，必須釐清所有爭議，不是故意延宕這項人事案，一定會在近日做適法性處理。

對於管中閔案，教育部長潘文忠表示，「案子還未送到我這裡」。教育部次長林騰蛟則說，有關管中閔的資格及程序疑慮，正就目前掌握的調查事證及學校回復說明，逐項進行檢視釐清，循行政程序處理中，近日即會作出適法性處理。

管中閔的義務律師團引用大學法第9條第1項規定，認為教育部3月18日前未核定人事案就違法，教育部人事處長陳焜元回應說，「不知他們怎麼算出來的」？

陳焜元表示，他特別去查了大學法第9條第1項當初的立法精神，那是在規範學校，不是約束教育部。根據這一條，大學校長出缺2個月或是任期屆滿前10個月，學校要組遴選委員會，以選出新校長。

管中閔的義務律師團不排除對教育部提出司法訴訟，陳焜元也表示「不太懂」，因為公務員依法行政，而台大這個案子牽涉到的問題非常複雜，需要花比較多時間來處理，他們已經開過不知道多少次會來釐清事實，並未怠惰。

「管中閔的人事案，一定會很快、在近日內就做適法性處理。」陳焜元說，這個案子牽涉到法律與實務問題很多，加上要考慮未來大學校長遴選怎麼走，因此很花時間，他們都是戰戰兢兢在處理，不會故意延宕。

教育部一定會核定管中閔當台大校長嗎？陳焜元說，對於公立大學校長人事案，教育部具有「准」與「駁」的權力，不是只有核定這一個選項。

陳焜元說，管中閔人事案，如果沒有法律上的問題要處理，那教育部就聘任他為台大校長；但如果管涉及的法律爭議，足以讓他不夠資格擔任台大校長，教育部也有權力駁回。教育部將依目前掌握的事證，進行綜合判斷後，再決定要怎麼處理這個人事案。

(中國時報)