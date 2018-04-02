口蹄疫拔針 農民憂疫情復燃

2018年04月02日 04:10 中國時報 楊騰凱 、 許素惠 ／連線報導 ／連線報導

台灣豬肉外銷日本年產值曾高達500億元，但1997年口蹄疫爆發無法再輸日，農委會規畫7月停打口蹄疫疫苗，1年內無新病例，即可回歸非疫區，解決糾纏21年的口蹄疫，擦亮台灣豬肉招牌。農民憂心，拔針後若有閃失使疫情復燃，養豬產業恐因此崩盤。

養豬量受重創 少860萬頭

口蹄疫疫情爆發後，台灣養豬產業規模一路縮減，在養量從1400萬頭萎縮到目前的540萬頭，現況雖未再傳出新病例，但是靠著施打疫苗使豬隻產生抗體，被世界動物衛生組織（OIE）列為施打疫苗非疫區，「拔針」停打疫苗後，若1年內都沒有發生口蹄疫案例，才可向OIE申請回歸非疫區。

農委會副主委黃金城表示，農委會日前施放一批沒打過疫苗，體內無抗體的「哨兵豬」，與一般豬場飼養的豬隻同居，測試飼養環境中有無病毒存在，第一批完整結果報告出爐後，確認全未感染口蹄疫，預計4月還會再放兩批哨兵豬，若結果均未感染，5月就會報請行政院核准，待政院核准後，7月就將全面拔針。

防範未然 盼提配套措施

黃金城指出，口蹄疫疫苗自去年起就開始管制，發配給農民的劑量皆依在養量控管，只能打到今年6月底為止，以防農民囤積疫苗私下施打，拔針後若豬隻要出貨，也會請畜牧場出示健康聲明書，要求畜主確認豬隻未感染口蹄疫，送至屠宰場時，再由獸醫師檢驗，以兩道程序把關疫情，若畜牧場有症狀，又未主動通報，最重可罰100萬元。

台中市養豬協會總幹事楊駿杰表示，官方有信心拔針成功，豬農當然配合辦理，但確實有農民很擔心拔針有風險，使當年疫情大爆發的景象重演，導致產業再遭重創，官方應及早配套因應。

列名疫區21年 該解套了

全國養豬協會副理事長康富戶指出，台灣1997年爆發豬隻口蹄疫情，重創養豬產業，休養生息防疫10年後，2007年下半年便規畫再觀察半年，若無新疫情就要停止施打口蹄疫苗。不料雖一直無新病例，卻沒有官員願勇於承擔，疫苗停打計畫因此告吹。

「口蹄疫區長達21年，也算是台灣奇蹟，創了世界紀錄！」豬農蔡德福說，台灣經過口蹄疫「洗禮」，又防疫這麼久，豬隻基本上都會產生抗體，整體情況控制得非常好，即使有零星病例，只要一施打疫苗，就能控制疫情、不會再蔓延，「所以早就該停止注射疫苗了！」

(中國時報)