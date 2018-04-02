自主通報撲殺 應全額補償

2018年04月02日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

口蹄疫7月將拔針，學界認為，停打疫苗後難免有病例再發生，只要零星案例場都撲殺斷絕病源，相信問題可以解決，但現行法令只給予6成撲殺補償，誘因恐不足，對自主通報疫情者應補償全額，隱匿者則給予重罰，蘿蔔棒子雙管齊下，拔針才可能成功。

台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗表示，農委會決定拔針，是經過長久的試驗以及調查，才做出的決定，目前已3年沒有病例再度發生，具備拔針的條件，雖然檢測結果都正常，但拔針確實不見百分之百安全，假如病毒仍存在於台灣的飼養環境當中，拔針後約1到2個月，新飼養未曾打過疫苗的豬隻，可能有新病例產生。

賴秀穗指出，農委會在拔針之前，一定要明確告知農民，發生口蹄疫病例時應立刻通報，使官方可介入撲殺，圍堵清除單點零星的案例場。她建議，農委會應全額補償給被撲殺的畜牧場，藉此提高農民自主通報的意願，不能墨守成規，只依照《動物傳染病防治條例》補償6成。

台灣大學獸醫專業學院教授周晉澄表示，防疫重心不能都以豬隻為主，其實牛、羊、鹿，甚至在野外的野豬都可能感染口蹄疫，農委會防檢局在拔針之前，也應加強牛、羊、鹿牧場及野外的病毒監測，以免成為漏洞，使整體防疫功虧一簣。

賴秀穗表示，去年有禽傳人風險的H5N6禽流感襲台，就是靠著禁運禁宰政策，全面撲殺發病禽隻，現在H5N6病毒在台灣已經絕跡，其實台灣經濟規模、科技、獸醫科學都不輸人，但口蹄疫卻拖了超過20年都還沒撲滅，對比周遭國家例如菲律賓、日本、韓國都已經沒有此問題，「我們實在太丟臉了」。

(中國時報)