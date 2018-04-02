用腳旺台灣 1700人邁步健走

2018年04月02日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

《中國時報》、中天電視與雲仙樂園1日上午合辦「用腳旺台灣健行活動」，吸引逾1700人報名參加，民眾從烏來立體停車場出發，沿途欣賞瀑布風光，最後抵達雲仙樂園，此次活動更邀請100個新北市家扶中心家庭參加，活動充滿愛心與關懷。

「用腳旺台灣健行活動」今年邁入第9年，由《中國時報》、中天電視與雲仙樂園主辦，烏來區公所、旺旺友聯產物保險公司、旺旺集團台北水神事業處協辦，活動開放報名後即被秒殺，是不少家長喜愛的親子活動之一。

參加民眾從烏來立體停車場出發，沿途行經烏來老街、瀑布最後抵達雲仙樂園，主辦單位特別在園內舉辦表演活動，邀請賀蘭管樂輕音樂團及原住民團體演出，民眾不僅可以欣賞風景，還可聆聽優美音樂，品嘗烏來道地美食。

烏來3年前遭颱風蘇迪勒重創，台車也因此停駛，經政府重建後，台車去年8月底恢復通車，人潮逐漸回流。烏來被稱為大台北的後花園，擁有瀑布、溫泉、老街、原住民等多元特色，另外，雲仙樂園更擁有全台唯一的高空纜車，透過纜車高角度視野，可看到烏來不同的美景。

雲仙樂園總經理楊建弘表示，有別於一般玩樂型樂園，以原住民及生態資源為主，園內的步道、瀑布、美景，是享受森林芬多精及負離子的祕境，更是烏來瀑布的水源地，海拔約500公尺，其中還有划船、射箭、漆彈等多項遊樂設施，非常適合家庭旅遊。

「走在樂園內，都會撞到螢火蟲！」楊建弘說，螢火蟲季節將至，樂園內有不少螢火蟲棲地，民眾散步時螢火蟲就在身旁飛舞，絕對是新北市內難得一見的賞螢祕境。

中國時報副總經理杜智明表示，「用腳旺台灣健行活動」6月23日將在埔心牧場登場，以卡通、親子為主題，未來在全台各地將持續舉辦，歡迎民眾踴躍參加，一起用運動擁抱健康、共享親子時光。

(中國時報)