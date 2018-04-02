來不及長大 兒少保護案件 死亡數創新高

2018年04月02日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

去年全台通報兒少保護案件逼近6萬大關、死亡個案155人雙雙創下歷年新高，其中23人與受虐死亡有關、也高於歷年平均22.6人，奇特的是施虐者死亡高於受虐者，如何維護兒少相關的「生存權」仍是漫長的路！

衛福部昨天慶祝一年一度兒童節活動，衛福部次長呂寶靜強調，今年以「宣導兒權公約，保障兒童權益」為主軸，增進國人對兒童公約關注，希望展現「禁止歧視」、「生存與發展權」、「尊重兒童意見」與「兒童最佳利益」等4大兒童權利。

諷刺的是衛福部公布最新的兒少保護統計數字，很多統計數字都讓人「怵目驚心」，光是去年通報處理人數4萬5283人，高於前年4萬0660人，處理了將近6萬人次、包括3748件緊急事件。

新北市是「重災區」！不管是通報人數（8398人）、通報個案分級分類（10467人次）都是全國第一，台中市5768人、8169人次排名第2；台北市只有4542人、5793人次在6都排名第5、台南市最低。

衛福部保護服務司代理司長林維言表示，希望國人一起關注問題，尤其家人、親友照顧的小孩，一般外人很難知道狀況，更需要鄰居、親友主動關懷通報，政府也會宣導大人控制自己的情緒、不要用打罵的暴力方式教育孩子。

兒少保護從去年開始使用「家內」的統計方式，林維言指出，這是修法後的重新分級、分類，兒少保護工作採行以「家庭」為焦點，讓社工人員全力處理、預防不測。

改為「家內」的分類後，讓2014至2016年來自父母親的施虐者，乍看下不相上下、甚至母親多於父親，可是去年以「家內」統計，來自父親施暴有3095人、母親降至277人，真正呈現家暴來源！

至於去年「家內兒少保護案件」死亡人數為155人，創下歷年新高，其中有23人受虐死亡，高於歷年平均22.6人，包括遭父母虐待死亡7人、遭父母嚴重疏失而死3人、父母殺害兒少而自殺13人。

林維言表示，衛福部每年都會檢討兒少保護案件死亡個案的發生原因與處置結果，並找出預防之道，目前政府正要全面啟動「社會安全網」，希望透過各縣市社會服務中心的主動關懷，希望降低兒少保護案件的個案與受害者人數。

(中國時報)