洗衣機馬桶 無省水功能禁售

2018年04月02日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

即日起洗衣機、馬桶必須具備省水標章才可以在國內銷售，違者將被罰4至20萬元，愛買、家樂福等賣場已全面配合辦理，甚至推出促銷活動，促銷機種售價約便宜1成。經濟部水利署估計，新制上路後，每年可節省1561萬噸用水，產品年產值達144億元。

節水產品年產值144億

經濟部官員指出，即使有省水標章，普級與金級標章省水效果仍差很大。以馬桶來說，沒有省水標章產品，每次用水量約12公升，普級產品用水只要6公升，金級產品更省、只要4.8公升。

水利署統計，國內每年銷售約70萬台洗衣機及113萬座馬桶，全面升級為省水標章產品後，用戶將能受益其省水、耐用、潔淨與低耗能特性，估計每年可節水1561萬噸，累積至2031年將可省下2億噸用水，相當於6.5座寶山第二水庫蓄水量。

水利署長賴建信表示，為宣導使用省水標章產品，2016年11月起，已邀請廠商、經銷商、網路業者等，辦理11場次說明會，並於2017年4月至7月，與9家量販通路、963家分店合作推廣省水器材，設置省水標章產品專賣區，鼓勵民眾選購省水家電。高耗水的洗衣機、馬桶，目前省水標章產品市占率已分別提升至84.9％與91.4％。

11項產品具有省水功能

依水利署資料顯示，時下具省水標章產品計有「洗衣機」、「一段式省水馬桶」、「兩段式省水馬桶」、「一般水龍頭」、「感應式水龍頭」、「自閉式水龍頭」、「蓮蓬頭」、「沖水小便器」、「免沖水小便器」、「兩段式沖水器」及「省水器材配件」等11項類。

家樂福表示，新制早在一年半前即與洗衣機廠商協調，請廠商改款或補申請省水標章，近期也推出相關促銷活動。愛買也指出，去年10月起，賣場販售的洗衣機即已陸續更換，只販售省水標章產品，近期更配合促銷，如LG的12公斤洗衣機與TOSHIBA的14公斤產品都折價促銷，售價較平時便宜約1成。

(中國時報)