潤隆全年EPS上看10元

連6年3月上漲機率百分百之高報酬率股

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中國時報
／台北報導

興富發家族成員潤隆2018年完工入帳認列金額可望大爆發，法人估計，受惠首季「信義城」和「真愛」兩大案可望貢獻每股獲利達3.3元至3.5元，加上其他大案陸續加入完工交屋貢獻下，全年EPS上看10元，有望賺進1個股本，刷新獲利新高紀錄。就公開數據顯示，潤隆不但為連續6年3月百分百上漲個股，且近6年平均報酬率傲視群雄、高達15.47％。

潤隆去年營收43.78億元，稅後盈餘5.75億元，EPS2.38元，但董事會加碼股利配發，除原有的2.1元現金股息外，加上資本公積轉盈餘1.4元，共計配發3.5元現金股息，配發率高達147％。潤隆上周六收盤價52元，上漲1.5元，現金殖利率約6.7％。

展望2018年，潤隆陸續有「信義城」、「真愛」、「NTC國家商貿中心」等案完工入帳，法人指出，潤隆今年在「信義城」、「真愛」兩大案貢獻下，首季營運有不錯表現，EPS上看3.3至3.5元；總銷近62億元「NTC國家商貿中心」已銷售逾7成，將是支撐第2季營運維持高檔大案，全年EPS上看10元。

潤隆副總經理邱秉澤表示，目前線上銷售個案包括總銷32億、主力坪數在23坪左右的台中「潤隆」、總銷28億、主力坪數在25坪的高雄「文化潤隆」以及總銷近30億、主力坪數22至31坪的高雄「悦城」。

潤隆統計，下半年起至明年間，先後有近300億案量推出。首先是總銷18億元、基地千坪的板橋永翠案，另基地逾4萬坪、總銷137億的基隆香格里拉案，可望5月取得建照後推案；總銷20億的桃園中路案計畫第2季推出；新竹與親家建設合建案總銷約60億元，也可望在下半年推案。

(中國時報)

連2漲 汽油漲2角、柴油3角

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