連2漲 汽油漲2角、柴油3角

中油宣布，今（2）日凌晨起，汽、柴油價格每公升分別上漲0.2元與0.3元（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

國際原油價格受到沙國持續推動產油國協力減產，與今年底沙國國營石油公司（Saudi Aramco）將於歐美上市等因素影響而續揚，中油宣布，今（2）日凌晨起，汽、柴油價格每公升分別上漲0.2元與0.3元，連續第2周上揚，調升後，92無鉛每公升為26.8元、95無鉛為28.3元、98無鉛為30.3元，超級柴油則來到每公升24.7元。

中油表示，受國際油價續揚，加上新台幣兌美元匯率升值0.031元，國內油價依公式計算調幅為1.55％，汽油價格每公升調漲0.2元，柴油價格每公升調漲0.3元。

展望後市，台塑化董事長陳寶郎指出，其實現在並無油價上漲的理由，布蘭特原油逼近70美元，只因炒作國際油價的相關基金，利用陸美貿易大戰話題拉抬油價，但4月開始，不論歐洲、亞洲的大型煉油廠陸續進入大修期，原油需求量下滑，油價理應走跌，加上油價漲上70美元，也會被頁岩油打下來，因此預期目前高價撐不久，第2季油價應走跌。

中油昨日雖調漲油價，但宣布氣價不動。中油表示，4月份液化石油氣國際合約價格（CP）與上月相同，依計價公式計算結果，液化石油氣每公斤應調降0.1元，因未達最低調價金額每公斤0.25元，所以4月價格不予調整。至於天然氣也未達調整標準故未調價。

(中國時報)

潤隆全年EPS上看10元 民眾連署暫緩核四燃料棒運出

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。