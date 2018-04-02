連2漲 汽油漲2角、柴油3角

2018年04月02日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

國際原油價格受到沙國持續推動產油國協力減產，與今年底沙國國營石油公司（Saudi Aramco）將於歐美上市等因素影響而續揚，中油宣布，今（2）日凌晨起，汽、柴油價格每公升分別上漲0.2元與0.3元，連續第2周上揚，調升後，92無鉛每公升為26.8元、95無鉛為28.3元、98無鉛為30.3元，超級柴油則來到每公升24.7元。

中油表示，受國際油價續揚，加上新台幣兌美元匯率升值0.031元，國內油價依公式計算調幅為1.55％，汽油價格每公升調漲0.2元，柴油價格每公升調漲0.3元。

展望後市，台塑化董事長陳寶郎指出，其實現在並無油價上漲的理由，布蘭特原油逼近70美元，只因炒作國際油價的相關基金，利用陸美貿易大戰話題拉抬油價，但4月開始，不論歐洲、亞洲的大型煉油廠陸續進入大修期，原油需求量下滑，油價理應走跌，加上油價漲上70美元，也會被頁岩油打下來，因此預期目前高價撐不久，第2季油價應走跌。

中油昨日雖調漲油價，但宣布氣價不動。中油表示，4月份液化石油氣國際合約價格（CP）與上月相同，依計價公式計算結果，液化石油氣每公斤應調降0.1元，因未達最低調價金額每公斤0.25元，所以4月價格不予調整。至於天然氣也未達調整標準故未調價。

(中國時報)