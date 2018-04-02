民眾連署暫緩核四燃料棒運出

2018年04月02日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

台電3月15日宣布將核四廠1744束核燃料，3年分8批陸續運離台灣，最快6月執行。不過有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，要求暫緩送出燃料棒，留給台灣人選擇使用核四的機會。截至昨晚，已近3000位附議，依照規定附議若達5000人門檻，政府必須對此作出回應。

台電規畫3年分8批陸續將核四燃料棒運離台灣，運回原廠全球核燃料公司，採取異地保管方式，運費與保管等費用估計5.8億元，未來則採整束轉售或拆解成原料出售處理。

提案發起人PowerGreen表示，政府花了80億元購買核四燃料棒，如果送出台灣，除有經濟損失，台灣能源穩定的選項亦破滅。將來要進口燃料還要看美國臉色，而美國可能為了其利益不販售燃料棒給台灣，弱化台灣的能源自主，一旦大陸包圍台灣只要30天，台灣將無電力可用。

PowerGreen要求台電舉辦公聽會，說明為何需要急著把燃料棒送出國，理由何在。

國民黨立委曾銘宗認為，這是很好的提案，民進黨的邏輯本來就不對，放著新的核四不用，跑去重啟老舊的核二；且核電關係到民生用電及產業發展，核四燃料棒是不是該暫留台灣，確實該多聽聽各界意見再做考量。

曾銘宗也指出，這也是民眾看透民進黨2025非核家園政策不可能實現的反應；蔡英文過去競選時喊10年不會缺電，如今夏天卻面臨可能限電的風險，電價也漲了3％，等於當初能源政策支票全部跳票，更不用說為了補齊能源缺口，加強火力發電又造成空汙，核災還未必發生，就有許多人恐怕得因肺癌而死，想到這裡，民眾當然會覺醒。

網友taming在提案下留言「支持將燃料棒留在國內，以備不時之需，民進黨很快就會垮台的」，bbskying則表示，「政府要把廢核跟不廢核後的成本到底差多少，哪些東西會受影響？後續方案要怎麼做都說清楚。」

(中國時報)