土耳其第8度調高關稅 台廠遭殃

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中國時報
／台北報導

土耳其政府宣布，調高進口減壓閥類及合板等78項產品關稅，新稅率達5％至30％，為近2年來土國第8度大幅調高關稅，反觀南韓等與土國簽署自由貿易協定（FAT）、關稅同盟等國家不受影響。經濟部國貿局副局長徐大衛說，土國此舉雖無違反WTO承諾，但對我廠商出口形成不利影響，將向土國表達關切，協助廠商爭取公平市場競爭機會。

土耳其經濟部3月28日發布第2018/11481號政府公報，公告對自各國進口減壓閥類及合板等78項相關產品，除現行0％至10％關稅稅率外，另課徵附加關稅2.3％至25％，新稅率達5％至30％。

徐大衛不諱言，近2年來，國際間貿易保護主義抬頭，幾乎隔幾個月就會遇上類似問題，台廠要趨吉避凶，唯有增加自身競爭力，強化研發創新力，並積極推動供應鏈與國際接軌。

據Global Trade Atlas統計，2015至2017年土耳其自我國進口減壓閥類、合板等78項產品金額約為1181萬美元、1039萬美元及1134萬美元，占土國進口該等產品總金額0.6％、0.4％、0.4％。

徐大衛指出，這次提高關稅適用對象包括台灣、美國、日本、中國大陸等，至於歐盟、歐洲自由貿易聯盟（EFTA）或關稅同盟、南韓、馬來西亞、新加坡因已與土國簽署自由貿易協定，不受影響。

徐大衛說，土耳其調高關稅後的稅率，並未超過在WTO承諾的約束稅率範圍，並無違反土國在WTO的承諾，但對我廠商出口形成不利影響，有礙公平自由貿易的進行，我方將適時向土國表達關切，協助廠商爭取公平市場競爭機會。

(中國時報)

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