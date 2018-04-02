比照春節 ETC備戰清明連假

國道電子計程收費相關數據

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中國時報
／台北報導

國道電子計程收費系統上路4年，南來北往的時間比起使用回數票的年代大幅縮短，用戶數不斷增加，今年春節連假雖然只有短短6天，但ETC在大年初四達到2284萬次交易量，創下計程收費以來單日最高紀錄。遠通電收表示，接下來迎接5天清明連假，將與高公局嚴陣以待。

國3新竹－燕巢沒折扣

高公局除在清明連假前2個周末實施國道全日8折收費，分散車流，連假期間也祭出新政策，取消國3新竹到燕巢系統通行費8折，減少短程用車上路。但遠通電收預估，連假期間將有大量返鄉與旅遊車潮出現，國道交通量最高可達平日2倍。

遠通電收表示，今年大年初四，ETC出現單日最高交易量，達到2284萬次，透過ETC執行差別費率分散引導車流也展現成效，根據分析，國道南下路段壅塞情形較去年改善，除夕夜花不到4個小時就從台北抵達高雄，和以往動輒5、6個小時相比，塞車狀況明顯減少，「過年的國道一年比一年好開」。

台北到高雄不用4小時

高公局依據ETC大數據分析，提供未來日旅行時間預測資訊服務，經本次春節假期驗證，預測高精確度（誤差10％以內）及良好預測（誤差10％至20％之間）占所有預測路段時段的9成以上，其中以路徑長度大於200公里之預測表現最佳，高精確度及良好預測占95.9％。

遠通電收強調，ETC除了可以節省及預測旅行時間，環保效益更持續累積，高速公路上所有車輛平均過站一次，就能節省3.44元的省油減碳效益，每年可以創造高達24億元的環保及經濟效益。

兼顧環保經濟效益

而根據運研所公式計算，計程收費至今，所省下的回數票共可堆疊出4379座台北101大樓，減少的碳排放，則相當於2479座台北大安森林公園的年吸碳量，節省的油耗，更可以注滿156座奧運標準游泳池。

(中國時報)

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