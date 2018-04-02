回饋用戶 遠通電收送萬元禮券

2018年04月02日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

國道電子計程收費邁入第5個年頭，遠通電收宣布，eTag用戶正式突破700萬，最新用戶滿意度達到94％，而最近推出的新服務中，又以銀行自動儲值最獲好評。

根據德明財經科技大學研究團隊進行的滿意度調查，eTag用戶整體滿意度達94％，為計程收費實施以來最高，其中以銀行自動儲值為首的多元儲值管道，滿意度高達96％。遠通電收表示，越來越多用路人，為省去跑超商儲值的時間，擺脫忘記繳費的煩惱，進而加辦銀行自動儲值服務。

遠通電收指出，eTag銀行自動儲值服務，目前合作夥伴除遠東商銀、台新、玉山、國泰世華銀行，中國信託商業銀行今年1月加入後，帶動整體申辦量，2個月內成長近10萬新申辦用戶，較去年同期成長24％，總申辦量來到313萬次，成為用路人最鍾愛的儲值方式。

另外，為推廣eTag黏貼前擋玻璃的正確觀念，去年10月推出車窗型「透明eTag」深獲好評，累計申裝量已突破15萬，今年也預計推出「車牌框型eTag」，提供民眾更多元選擇。

遠通電收宣布，為了感謝用路人支持，結合集團friDay家族成員如friDay影音、音樂、錢包，舉辦一連串回饋活動，用路人只要同時具備「eTag用戶」、「申辦銀行自動儲值」、「下載遠通ETC APP」等3項條件，就能參加抽獎。6月起將加碼百萬，每月抽出20位幸運用路人，贈送1萬元遠東百貨禮券，一路抽到10月，共100名用路人可獲獎。

(中國時報)