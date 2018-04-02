景觀勝過安全 森鐵維持木枕

文資審議委員會認為保存應保留原汁原味，阿里山森鐵維持使用木枕，圖為31號百歲蒸汽火車頭。（縱貫線鐵道保存協會提供）

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中國時報
／台北報導

阿里山森林鐵路因路線泥化、木枕老化、排水不佳，加上許多車輛年久磨損，3月10日宣布停駛3個月。原本森鐵要將木枕換成水泥枕，以避免老化及排水不佳問題，但近日傳出竹崎車站以上山路，因文資審議委員認為全面抽換破壞百年鐵路原始風貌，決議奮起湖以下路段，除車站站區以外，其餘則維持木枕，引爆景觀與安全爭議。

森鐵營運組長簡信立指出，阿里山森林鐵路在山林中跑，維護上成本會比較高；山區潮溼，木枕容易吸水，也比水泥枕更快腐爛，更因為要砍樹不環保，很擔心換了新木枕後，排水同樣會出問題。雖基於景觀而言，木枕較有原始風貌，不過道釘直接釘在木枕上，安全性比水泥枕差，可能又會出意外，重蹈覆轍。

關於森鐵要換成木枕還是水泥枕，縱貫線鐵道保存協會會長黃文鎮表示，木枕有原汁原味特點，水泥枕較安全，跟國外乾燥氣候不同，台灣屬潮溼氣候，木枕容易腐壞。前中華民國鐵道文化協會理事長許乃懿指出，若使用木枕就要頻繁汰換，轉彎處加強，以人力來說水泥枕較省力。

森鐵設施組長包順安表示，台鐵比較傾向使用水泥枕（PC枕），因水泥枕可用30年以上，不用頻繁更換，且森鐵人力長期不足，調動頻繁，有人轉至其他單位，有些人辭職，森鐵營運辛苦，若能全線換為水泥枕，的確可減少養護人力。

簡信立指出，由於竹崎車站以上都是山路彎道，軌距僅762毫米窄軌，不像台鐵一般軌道較寬，在水泥枕的彎道部分森鐵目前沒有前例可循，將由台中養護總隊研發，希望全線都使用水泥枕，即除了車站內為木枕外，其餘使用水泥枕，減少汰換率，不但養護費用節省，也避免東南亞進口木頭品質不好問題，一勞永逸。

但目前文資審議委員希望奮起湖以上保持木枕，安全養護、景觀很難平衡，包順安說，台鐵仍認為要改為水泥枕，將積極與未來管轄單位林管處溝通。

(中國時報)

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