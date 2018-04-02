坐監、流亡 3諜報花晚景淒涼

2018年04月02日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

少康專案有3個女人涉及，分是姚嘉珍、沈麗昌與孫佩霞。一位在大陸坐牢，關了快20年；一位流亡西班牙，有家歸不得；第三位在台北市公館賣蔥油餅，大陸事業一夕間化為烏有。

目前還在大陸坐牢的是姚嘉珍，因劉連昆案被判死刑，後改判無期，再減刑為20年，將於明年初刑滿出獄。

姚嘉珍，民國42年生，是張志鵬的員工，擔任會計，與張一起參與少康案，擔任交通。姚嘉珍本來或有躲過一劫的機會，因為軍情局覺得張志鵬年事已高，於是換掉他，另找人替代。按理，姚嘉珍即跟著張志鵬退出少康專案。但不知是軍情局還是姚嘉珍主動，總之，劉連昆失事前，姚頂下張志鵬在大陸的公司，人在大陸，因而失事。

姚嘉珍失事時已婚，她的先生往來兩岸做郵票生意，現已中風，住安養院。

至於沈麗昌是大陸南京人，解放軍大校邵正忠女友，是劉連昆與邵正忠最信任的白手套。軍情局交代的情蒐任務，張志鵬多半透過沈麗昌轉達；少康專案出事前，已有風聲，張志鵬通知沈麗昌走人，沈的兒子在西班牙念書，所以逃到那，軍情局提供沈麗昌護照掩護身分，但不准她到台灣。

邵正忠本想投誠，但軍情局希望他留在大陸情蒐，再安排他出境到第三國。而邵正忠之所以願意聽軍情局安排，與沈麗昌有關。邵已有家室，卻與沈發生情感，兩人想遠走高飛，盼軍情局暗助出境管道。

少康專案真正的大功臣是邵正忠，他介紹劉連昆給軍情局，情治術語是「轉介」。邵正忠代號是「少康一號」，軍情局給的正式化名叫「宗正紹」。

(中國時報)