陸日升溫 擬重啟經濟對話

大陸國務委員兼外長王毅（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

日前傳出大陸國務委員兼外長王毅可能於15日前後訪問日本的消息之後，日本共同社昨日引述消息人士披露，鑑於今年是《中日和平友好條約》締結40周年，希望深化兩國戰略互惠關係。兩國政府已就4月重啟討論貿易、投資等經濟課題的部長級「經濟高層對話」展開協調，王毅訪日時很可能配合對話行程。如能實現，這將是2010年8月以來，暌違7年半的陸日經濟高層對話。

日本共同社1日報導，日本政府判斷，鑑於大陸國家主席習近平已開始第二任期，有必要與其深化關係。日方有意以5月舉行的陸日韓3國首腦會談為契機，實現首相安倍晉三年內訪陸和習近平盡早訪日，從而推進兩國關係。

貿易戰開打 陸欲拉攏日

報導稱，陸方也有意在改善對日關係的方針下，促使日本積極應對大陸的「一帶一路」經濟帶構想。同時，似乎也有在陸美因貿易戰而關係緊張之際，拉攏日本靠近大陸的想法。

報導稱，陸方3月曾徵詢重啟經濟對話的意向，日本表示同意，進而展開協調。有分析認為，除外相河野太郎和王毅外，經濟產業大臣世耕弘成等兩國經濟部長也將出席。

一帶一路 雙方討論焦點

報導稱，對話中，日方將就安倍外交方針「自由開放的印度太平洋戰略」以及大陸主導的「一帶一路」，達成可通過相互合作推進實施的共識，有意就合作完善亞洲的基礎設施建設等達成一致。此外，考慮到美國川普政府對鋼鐵和鋁產品的進口限制，雙方也有可能針對自由貿易的重要性交換意見。

陸日經濟高層對話是2007年4月時任大陸總理溫家寶訪日時，與時任日本首相安倍晉三共同推動。首次對話於2007年12月在北京舉行；第2次於2009年6月在東京舉行；第3次則於2010年8月回到北京舉行。

隨著2012年日本推動釣魚台國有化，以及近年來在南海問題上對陸制衡，兩國關係遇冷，對話隨之中斷。此次若能夠順利重啟對話，將是自2010年8月以來，暌違7年半的第4次陸日經濟高層對話。

(中國時報)

胡同微整形 百年古寺飄文青味

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。