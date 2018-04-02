陸日升溫 擬重啟經濟對話

2018年04月02日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

日前傳出大陸國務委員兼外長王毅可能於15日前後訪問日本的消息之後，日本共同社昨日引述消息人士披露，鑑於今年是《中日和平友好條約》締結40周年，希望深化兩國戰略互惠關係。兩國政府已就4月重啟討論貿易、投資等經濟課題的部長級「經濟高層對話」展開協調，王毅訪日時很可能配合對話行程。如能實現，這將是2010年8月以來，暌違7年半的陸日經濟高層對話。

日本共同社1日報導，日本政府判斷，鑑於大陸國家主席習近平已開始第二任期，有必要與其深化關係。日方有意以5月舉行的陸日韓3國首腦會談為契機，實現首相安倍晉三年內訪陸和習近平盡早訪日，從而推進兩國關係。

貿易戰開打 陸欲拉攏日

報導稱，陸方也有意在改善對日關係的方針下，促使日本積極應對大陸的「一帶一路」經濟帶構想。同時，似乎也有在陸美因貿易戰而關係緊張之際，拉攏日本靠近大陸的想法。

報導稱，陸方3月曾徵詢重啟經濟對話的意向，日本表示同意，進而展開協調。有分析認為，除外相河野太郎和王毅外，經濟產業大臣世耕弘成等兩國經濟部長也將出席。

一帶一路 雙方討論焦點

報導稱，對話中，日方將就安倍外交方針「自由開放的印度太平洋戰略」以及大陸主導的「一帶一路」，達成可通過相互合作推進實施的共識，有意就合作完善亞洲的基礎設施建設等達成一致。此外，考慮到美國川普政府對鋼鐵和鋁產品的進口限制，雙方也有可能針對自由貿易的重要性交換意見。

陸日經濟高層對話是2007年4月時任大陸總理溫家寶訪日時，與時任日本首相安倍晉三共同推動。首次對話於2007年12月在北京舉行；第2次於2009年6月在東京舉行；第3次則於2010年8月回到北京舉行。

隨著2012年日本推動釣魚台國有化，以及近年來在南海問題上對陸制衡，兩國關係遇冷，對話隨之中斷。此次若能夠順利重啟對話，將是自2010年8月以來，暌違7年半的第4次陸日經濟高層對話。

(中國時報)