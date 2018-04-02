相互妥協 兩岸才能走出死胡同

2018年04月02日 04:10 中國時報 陳柏廷

如今的北京胡同更像是新舊融合體，體現出一種「相互妥協」過程。兩岸關係何嘗不是如此，北京畫下一中原則嚴厲紅線的同時，也積極落實「同等待遇」政策；而台灣獨派蠢蠢欲動的當下，蔡政府則堅守不挑釁。兩岸僵局的解套鑰匙不專屬於某一方，而是存在於雙方不斷協商、談判、妥協的擺盪過程。

從2008年前後，北京大力整頓胡同以來，各界對胡同去留始終意見不一；10年過去，北京對胡同整建依舊處於進行式，期間論點之爭也從未停歇。如今的北京胡同更像是一種相互妥協的新舊融合體，在舊的胡同裡開出新的文化意涵，而在新整建胡同中，也流露老北京的蛛絲馬跡。

平心而論，當前兩岸關係互動又何嘗不是如此，在打壓與反制之間努力找到一種解套的可能。對北京而言，在警告台獨勢力與外國勢力合流，畫下一中原則嚴厲紅線的同時，對台灣也保留善意空間，大動作公布惠台31項措施，落實「同等待遇」即最好例子。

而民進黨執政以來，台獨勢力就蠢蠢欲動，近日的「奧運正名公投」更是直踩北京底線，但蔡政府在得不到北京當局過多回應下，一定程度仍堅守不挑釁原則；新任陸委會主委陳明通，甚至在立院公開表明，希望在任內推動兩岸兩會互設辦事處。

如果說能從北京胡同10年整建歷程中得到什麼啟發的話，那就是當兩岸雙方相互歸咎誰是破壞兩岸關係元凶的同時，都忘了兩岸關係的解套鑰匙並不專屬於哪一方，而是存在於兩岸雙方不斷協商、談判、妥協等一系列擺盪過程，唯有雙方都保持彈性，兩岸僵局才有解套可能。

(中國時報)